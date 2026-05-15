Jóvenes Embajadores del Mundial: ¿Todavía está abierto el registro para obtener el apoyo de $9,500? Si deseas trabajar en la Copa del Mundo 2026, conoce qué necesitas para registrarte en Jóvenes Embajadores del Mundial (Imagen hecha con IA)

Con la inauguración del Mundial 2026 cada vez más cerca, el Gobierno de México abrió un programa para que los jóvenes puedan trabajar en uno de los eventos deportivos más esperados del año.

Continúa abierto el registro para Jóvenes Embajadores del Mundial, en el cual podrás recibir $9,582 pesos mensuales y tendrás la oportunidad de participar en actividades relacionadas con la Copa del Mundo 2026.

¿Cuál es el programa Jóvenes Embajadores del Mundial y quiénes pueden postularse?

Jóvenes Embajadores del Mundial forma parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que se busca que nuevos aprendices se incorporen a actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Durante el programa, los aprendices se desarrollarán en actividades relacionadas con turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes durante el Mundial de la FIFA 2026, mientras reciben un sueldo mensual de $9,582 pesos.

Al tratarse de actividades relacionadas con el Mundial 2026, las vacantes de trabajo se encuentran concentradas en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

Al finalizar el Mundial 2026, quienes se inscribieron a Jóvenes Embajadores del Mundial podrán seguir recibiendo capacitación hasta que finalicen los 12 meses que dura el programa, continuando con los beneficios que ofrece este, como el seguro médico del IMSS.

Por lo que, al formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, los requisitos que deberás cumplir para postularte a Jóvenes Embajadores del Mundial son los mismos.

Requisitos y documentos para inscribirse a Jóvenes Embajadores del Mundial

Para poder formar parte de Jóvenes Embajadores del Mundial, solo tienes que cumplir con estos requisitos:

Tener de 18 a 29 años

No estar estudiando

No estar trabajando

Aplicar a un centro de trabajo incorporado a Jóvenes Embajadores del Mundial

Mientras que los documentos con los que deberás contar para Jóvenes Embajadores del Mundial son:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

CURP

Fotografía con el rostro descubierto

Paso a paso: ¿Cómo registrarse en Jóvenes Embajadores del Mundial?

A pesar de que continúa abierto el registro para Jóvenes Embajadores del Mundial, las vacantes se encuentran sujetas a disponibilidad por lo que, si te interesa aplicar a alguna, estos son los pasos que debes seguir:

Ingresar al sitio de Jóvenes Construyendo el Futuro y registrarte en la plataforma

y registrarte en la plataforma Revisar las vacantes disponibles y sus actividades a realizar, para postularte en la que más se acerque a tus intereses

a realizar, para postularte en la que más se acerque a tus intereses Subir los documentos que la plataforma te solicite

Contactar al responsable del centro de trabajo para acordar una entrevista

¿Cómo saber si fui aceptado en Jóvenes Embajadores del Mundial?

Para conocer si fuiste aceptado en la vacante a la que aplicaste de Jóvenes Embajadores del Mundial, los centros de trabajo a los que contactaste se comunicarán contigo en un máximo de 4 días naturales.