“Ahora guardan silencio”: oposición tras entrega voluntaria a EE.UU de ex funcionarios de Sinaloa

El senador del PAN, Marko Cortés fustigó que pese a los hechos, Morena "sigue volteándo para otro lado" (Galo Cañas Rodríguez)

Senadores de oposición condenaron que el gobierno y Morena sigan defendiendo al ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y los acusados por Estados Unidos, a pesar de las evidencias de su contubernio con el crimen organizado .

Luego de que Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa se entregó a Estados Unidos en la garita de Nogales/Arizona como lo confirmó el gabinete de seguridad federal y que la UIF congelara las cuentas de Rocha Moya, sus hijos, del senador Enrique Inzunza y demás solicitados con fines de extradición, la oposición enderezó baterías contra el régimen morenista.

“Ya hay exfuncionarios morenistas bajo custodia de autoridades estadounidenses y el gobierno federal sigue volteando hacia otro lado”, acusó el senador del PAN, Marko Cortés

Acusó que mientras s en Estados Unidos avanzan las investigaciones y detienen a funcionarios ligados al entorno de Rubén Rocha Moya, en México Morena sigue defendiendo lo indefendible.

“Primero dijeron que no había pruebas; después, que era un ataque político y ahora guardan silencio”, fustigó

El ex dirigente panista aseveró que por el bien de México y para evitar que el crimen organizado se vuelva a inmiscuir en los procesos electorales, el gobierno federal debe iniciar “muy pronto” denuncias formales contra otros servidores públicos coludidos con el crimen organizado.

Su compañero, el senador del PAN, Mario Vázquez lanzó la hipótesis de que Gerardo Mérida Sánchez se entregó voluntariamente a Estados Unidos, a sabiendas de que Rocha Moya e Inzunza son protegidos del gobierno mexicano, pero a personajes secundarios como él, les conviene más enfrentar la justicia norteamericana.

Aseguró que la defensa a ultranza del gobierno se cae a pedazos y queda en evidencia, la liga criminal de Rocha Moya y sus cómplices.

“La pregunta que millones nos hacemos: ¿el Rocha para cuándo?. México exige justicia, no complicidades”, aseveró

A ESTADOS UNIDOS

En tanto que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno arrancó una gira por Estados Unidos y advirtió de una serie de reuniones en ese país, donde el objetivo—agregó—es la defensa de la democracia en México.

Alito anunció que seguirá presentando denuncias en diversas instancias de Estados Unidos, contra los narcopolíticos de Morena.

En tanto la senadora del PRI, Claudia Anaya, dijo que llama la atención que Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública actué en sentido contrario a la narrativa del gobierno,y el siguiente paso sería una alerta de La OFAC y el Grupo de Acción Financiera internacional (GAFI), para congelar las cuentas de estos narcopolíticos