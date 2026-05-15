Busca poder judicial de Oaxaca llevar justicia a las comunidades: magistrada Erika Rodríguez

La presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, Erika Rodríguez pone en marcha el diplomado

Con el objetivo de llevar la justicia a las comunidades. el poder Judicial de Oaxaca lanzó un modelo de pacificación comunitaria que busca capacitar y brindar formación especializada en resolución de conflicto a alcaldes y autoridades tradicionales como síndicos e integrantes del Consejo de Ancianos, que fungen como los primeros mediadores en problemas en sus localidades antes que un juez.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, , Erika María Rodríguez Rodríguez, sostuvo que la justicia no comienza en los tribunales, sino en los municipios.

En ese sentido, la titular del Poder Judicial en esa entidad, anunció la puesta en marcha del “Diplomado de Formación de Facilitadores/as Comunitarios y Agentes de Paz”, que consiste en dar formación especializada en resolución de conflictos en comunidades indígenas a alcaldes y autoridades tradicionales como síndicos e integrantes del Consejo de Ancianos como primera línea de resolución y pacificación antes de llegar a los tribunales.

La apuesta no es menor. Mientras buena parte del país enfrenta sistemas judiciales saturados y niveles crecientes de violencia social, Oaxaca apuesta a las alianzas con las propias comunidades para impulsar el diálogo como herramienta de convivencia pacífica.

La formación especializada que recibirán las autoridades comunitarias se centrará en resolución de conflictos, justicia restaurativa, perspectiva de género y mediación intercultural, entre otros aspectos orientados a fortalecer las capacidades de los facilitadores para prevenir la violencia y construir acuerdos desde el entendimiento.

Capacitación a integrantes de 39 comunidades del estado

En esta primera fase del diplomado se capacita a personas de 39 municipios de la Costa, Sierra, Istmo, Cuenca, Valles Centrales y Mixteca.

Con ello, Oaxaca busca convertirse en punta de lanza de un modelo de pacificación comunitaria que, de funcionar, podría marcar ruta para otras regiones del país donde el sistema formal de justicia sigue siendo lento, distante y, muchas veces, insuficiente.

La magistrada Rodríguez Rodríguez explicó que el proyecto forma parte de la estrategia MASComunidad, un proyecto inédito con el que Oaxaca traslada la construcción de la justicia fuera de los tribunales para llevarla directamente a las comunidades.

La iniciativa contempla la creación de Centros de Paz Comunitarios operados por facilitadoras y facilitadores formados en mecanismos alternativos de solución de conflictos, con la intención de convertir el diálogo y la mediación en la primera línea de atención social.

La meta es que estos espacios permanezcan más allá de los cambios de gobierno y se consoliden como estructuras comunitarias permanentes para prevenir la violencia contra la mujer y fortalecer la convivencia armónica.

Así, la iniciativa se construye desde la diversidad de pueblos, lenguas y formas de organización comunitaria, con la participación de hablantes de zapoteco, mixteco, chinanteco y mazateco; mujeres y hombres de distintas regiones; profesionistas y autoridades comunitarias sin formación universitaria.