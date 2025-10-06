Huachicol fiscal, deuda, corrupción, temas que evadió Sheinbaum en su mensaje: PRI

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve acusa que Sheinbaum se ha convertido en tapadera de AMLO

Huachicol fiscal, grupo criminal de la Barredora,. corrupción de cercamos a AMLO, desfalco en Birmex y deuda pública de 20 billones de pesos fueron algunos de los temas que la presidenta Claudia Sheinbaum omitió mencionar durante su mensaje en el Zócalo con motivo de su primer año de Gobierno al frente del país.

Así lo acusó el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, quien criticó que la 4T y Morena prometieron austeridad, pero hipotecaron el futuro de México y hoy el país debe más que nunca.

Asimismo acusó que durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador “se gobernó de la mano del crimen”, aludiendo a presuntos vínculos entre funcionarios y grupos delictivos como “La Barredora”.

“Las cifras no mienten. Este es el legado de López Obrador”, recalcó

Añorve Baños, criticó que durante el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se mencionara los presuntos casos de corrupción y malos manejos ocurridos en el sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, los cuales —aseguró— dejaron una pesada herencia al país.

Entre ellos el llamado “huachicol fiscal”, que se trata del “fraude más grande en la historia”, que representa 177 mil millones de pesos al año por la entrada ilegal de combustibles con la complicidad de altos funcionarios.

Asimismo se refirió a la deuda pública que se duplicó, pasando de 10 a 20 billones de pesos, lo que, en su opinión, contradice el discurso de austeridad del gobierno anterior.

También mencionó el desfalco de 13 mil millones de pesos en Birmex, empresa encargada del abasto nacional de medicamentos, la cual —afirmó— “se convirtió en símbolo de corrupción y mala gestión”, mientras millones de pacientes siguen sin tratamientos.

De igual manera recordó el caso de Segalmex, donde se detectó un desvío de 15 mil millones de pesos, pese a que el programa fue creado para apoyar a productores y combatir el hambre. “Terminó siendo uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio pasado”, expresó.

A través de sus redes sociales, el legislador priista compartió “otros datos” que, dijo, no fueron abordados en el mensaje de la mandataria federal realizado este domingo en el Zócalo capitalino.

“Morena prometió un cambio en todos los rubros, pero la herencia que dejó López Obrador —y de la que ayer no se dijo ni una palabra— cuenta otra historia”, señaló Añorve.