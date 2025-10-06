Periodista denuncia amenazas y hostigamiento en San Luis Potosí; acusa al gobernador Ricardo Gallardo

Durante la conferencia matutina de este lunes, la periodista Anahí Torres, originaria de San Luis Potosí, denunció públicamente haber sido víctima de amenazas y hostigamiento luego de publicar notas relacionadas con una presunta red de espionaje operada en el estado.

Anahí Torres | Claudia Sheinbaum (Toma de pantalla)

Torres relató que el pasado 2 de octubre fue interceptada por cuatro hombres armados al salir de su oficina. “Hicieron amenazas directas hacia mi persona y hacia dos periodistas más: Omar Niño y Carlos Domínguez. Este ataque ocurrió tras la publicación de notas que documentaron una presunta red de espionaje en el estado, mismas que, por su alcance en redes sociales, incomodaron visiblemente al gobernador Ricardo Gallardo y al secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez”, señaló.

La reportera advirtió que su caso no es aislado, y que en San Luis Potosí existe un clima de intimidación e inseguridad hacia periodistas, activistas y ciudadanos críticos. “Vivimos en un ambiente donde cuestionar se ha vuelto un riesgo”, afirmó.

Ante la denuncia, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Torres mantenerse al término de la conferencia para hablar con Arturo Medina, integrante de su equipo, a fin de revisar su situación y brindar protección.