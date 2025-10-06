Titular de Comunicaciones exhorta a directores generales a trabajar con compromiso y honestidad

Titular de la SICT El titular de la SICT, Jesús Esteva, exhortó a los directores de los centros de la dependencia a trabajar con compromiso y honestidad

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva resaltó que en la rehabilitación de las carreteras federales se implementará un sistema de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos en la materia.

En reunión con directores generales de los Centros SICT, el funcionario enfatizó que en estos momentos de transformación de la vida pública del país, se debe trabajar con compromiso y honestidad.

En este contexto, el titular de la SICT convocó a los funcionarios a conducirse con vocación de servicio al pueblo, ya que, desde el Gobierno de México, aseveró , se trabaja en la consolidación y conclusión de obras en beneficio de las y los mexicanos.

La SICT retoma actividades como, la conservación de los caminos, la infraestructura educativa, la cultural y el manejo de residuos, “diferentes proyectos que se materializan poco a poco y que muestran una nueva etapa de la Secretaría; una reorganización que estamos teniendo que incluye la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado”.

Acompañado de la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro Toledo, y del subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, el secretario Esteban Medina destacó que entre los proyectos prioritarios está la conservación de la Red Carretera Federal.

Al respecto, resaltó que cada estado contará con un Tren de Repavimentación para el mantenimiento de carreteras, y se contemplan, 60 equipos de bacheo especializado para poder responder al enorme compromiso -de mejorar la red carretera federal-, que demanda la ciudadana de tener las carreteras en buenas condiciones.

El funcionario señaló además, que en la rehabilitación de las vialidades federales se implementará un sistema de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos del Gobierno de México en la materia.