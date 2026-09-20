Ciclón tropical Polo se intensificará y generará lluvias, oleaje y vientos fuertes en el Pacífico mexicano

Autoridades meteorológicas mantienen vigilancia permanente sobre el ciclón tropical Polo, sistema que durante los próximos días podría intensificarse y provocar lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento en estados del Pacífico mexicano, particularmente Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

De acuerdo con el seguimiento presentado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se mantiene principalmente sobre aguas del océano Pacífico, aunque su evolución favorecerá el ingreso de humedad hacia las costas mexicanas durante los próximos días.

El organismo explicó que Polo se encuentra dentro de un amplio flujo ciclónico que inicialmente favorecerá su desplazamiento hacia el este y posteriormente modificará su trayectoria, acercándolo a las costas del Pacífico mexicano. Sin embargo, la trayectoria todavía presenta un grado importante de incertidumbre, por lo que las autoridades pidieron mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Actualmente, el sistema presenta vientos máximos sostenidos de alrededor de 75 kilómetros por hora, pero se prevé que continúe fortaleciéndose durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico presentado, Polo podría alcanzar la categoría de huracán durante los próximos días y llegar hasta huracán mayor categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora.

La mayor aproximación a territorio nacional se prevé entre miércoles y jueves, cuando el sistema se ubique frente a las costas de Colima y Michoacán. El pronóstico señala que podría mantener una intensidad considerable mientras se desplaza frente a las costas del Pacífico Centro.

Las autoridades meteorológicas subrayaron que el cono de incertidumbre todavía incluye zonas de las costas de Michoacán y Colima, por lo que la posición exacta y la intensidad del ciclón pueden modificarse conforme se incorporen nuevos datos.

Como parte del monitoreo, se prevé la participación de un avión cazahuracanes, cuyos datos permitirán mejorar la información sobre la intensidad, estructura y trayectoria del sistema.

Oleaje elevado y riesgo para las costas

Uno de los principales efectos esperados será el incremento del oleaje. El SMN señaló que durante los próximos días las condiciones marítimas podrían deteriorarse progresivamente en diferentes sectores del Pacífico mexicano.

Para este lunes se estiman olas de entre 2 y 3 metros en la costa de Guerrero, mientras que en Michoacán y Oaxaca podrían alcanzar entre 1 y 2.5 metros.

A partir del martes, el oleaje aumentaría en Guerrero y Oaxaca, mientras que entre miércoles y jueves, cuando se prevé la mayor aproximación del ciclón, podrían registrarse olas de hasta 3 y 4 metros frente a la costa de Colima, además de oleaje de 2 a 3 metros en Jalisco.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población mantenerse alejada de la línea de costa y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil y de la Secretaría de Marina respecto de la apertura o cierre de puertos.

Se esperan lluvias intensas

La interacción del ciclón con la humedad proveniente de la vaguada monzónica y la orografía de la región favorecerá también lluvias de diversa intensidad.

Durante el lunes se pronostican lluvias intensas principalmente en Oaxaca y Guerrero, además de precipitaciones que comenzarán a extenderse hacia Michoacán.

Para el martes, las lluvias podrían intensificarse en la costa de Guerrero y zonas limítrofes con Michoacán y Jalisco, mientras que el miércoles las precipitaciones más importantes se concentrarían en Michoacán, Colima y Jalisco, con efectos que podrían prolongarse durante el jueves.

Las autoridades señalaron que estos acumulados de lluvia pueden incrementar el riesgo de inundaciones, deslaves, desbordamientos de ríos y afectaciones en zonas bajas, por lo que recomendaron atender los avisos oficiales y evitar acercarse a cauces y zonas susceptibles de inundación.

Vigilancia de presas y ríos

Como parte del operativo de seguimiento, autoridades mantienen vigilancia sobre presas y ríos de los estados que podrían resultar afectados por las precipitaciones.

El monitoreo incluye más de 110 presas a nivel nacional, con atención particular en infraestructura ubicada en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Oaxaca.

También se mantiene vigilancia sobre los niveles de los principales ríos de Colima, Jalisco y Michoacán, con estaciones de medición que permiten identificar oportunamente incrementos que pudieran representar riesgo de desbordamiento.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento del reporte, los niveles monitoreados se encontraban por debajo de los umbrales de desbordamiento en los puntos referidos, aunque se mantendrá un seguimiento continuo ante el pronóstico de lluvias para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población consultar únicamente información oficial y mantenerse informada sobre la evolución de Polo, debido a que su trayectoria e intensidad pueden cambiar conforme avance el sistema.

La recomendación principal para los habitantes de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco es permanecer atentos durante toda la semana, particularmente entre miércoles y viernes, periodo en el que se prevén las condiciones más adversas por la cercanía del ciclón y el incremento de lluvias, oleaje y viento.