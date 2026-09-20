Pide Higinio acelerar dictamen que prohíbe uso de celulares en escuelas de educación básica

Uso de celulares en escuelas quedará restringido en primarias y secundarias Quedará restringido su uso en primarias y secundarias (Rogelio Morales Ponce)

Ante la tardanza que se ha presentado,, el presidente del Senado., Higinio Martínez Miranda, emitió una excitativa a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, para que agilicen y presenten el dictamen de la iniciativa que plantea prohibir el uso de celulares y dispositivos móviles en escuelas de educación básica.

Una excitativa legislativa es un exhorto o llamado de atención formal que la Mesa Directiva de una cámara del Congreso realiza a una o varias comisiones para que agilicen la presentación de un dictamen rezagado

Dicho dictamen busca adicionar un párrafo al artículo 84 de la Ley General de Educación, a fin de prohibir el uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo móvil personal durante la jornada escolar, salvo en casos de emergencia o necesidades educativas especiales.

La iniciativa, presentada , el 10 de diciembre de 2025, también propone que el personal docente y directivo retenga los dispositivos móviles de las y los estudiantes durante el horario escolar y los devuelva al término de la jornada.

En la sesión matutina del pasado 14 de septiembre, Higinio Martínez dio a conocer que a petición del petista Alberto Anaya se emite esta excitativa a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten este dictamen en materia de prohibición del uso de dispositivos móviles a las y los educandos de nivel básico”.

En el documento se deja en claro que esta medida no es arbitraria ni restrictiva, sino que se sustenta en evidencia científica sólida, que demuestra que el uso indiscriminado de pantallas en el aula fragmenta la atención, satura la memoria de trabajo y afecta el rendimiento académico, además de incidir negativamente en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Este viernes, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ario Delgado,), adelantó que durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del CONAEDU) se acordó de manera unánime avanzar hacia la regulación del uso de celulares en las aulas.

Delgado destacó que realizarán una campaña de difusión, asambleas escolares, actividades en el aula y que la dependencia entregará más de 16 millones de guías a estudiantes, familias y al personal docente.

En agosto pasado, Delgado presentó los resultados de una consulta hecha a profesores a nivel nacional e informó que el 81 por ciento de los maestros y maestras consultados están a favor de que haya reglas para el uso de celulares en los salones de clase.

Asimismo, indicó que los maestros proponen que el uso de celulares y otros dispositivos sea con fines pedagógicos y que haya reglas con el apoyo de madres y padres de familia.