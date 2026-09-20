CONASAMA construye la Estrategia Nacional para prevenir y atender el Comportamiento Suicida

Prevención conducta suicida La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) inició la Estrategia Nacional para la Prevención y Atención del Comportamiento Suicida 2026–2030, sustentada en: evidencia científica, derechos humanos y pertinencia territorial

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) inició la Estrategia Nacional para la Prevención y Atención del Comportamiento Suicida 2026–2030, el objetivo es articular las capacidades y acciones que desarrollan instituciones de los sectores salud, educativo, social y comunitario, bajo un enfoque territorial, basado en evidencia científica y con pleno respeto a los derechos humanos.

La comisionada nacional de Salud Mental y Adicciones, Yerania Emireé Enríquez López, indicó que se busca que la política pública llegue efectivamente a las comunidades y coloque en el centro a las personas y su bienestar.

Ello, abundó, porque el comportamiento suicida constituye un fenómeno complejo y multidimensional, en el que intervienen factores individuales, familiares, sociales y comunitarios.

Ante ello, se requiere una respuesta coordinada que permita capitalizar las acciones que realizan las instituciones y fortalecerlas mediante una estrategia nacional.

Al respecto, sostuvo que México cuenta con avances y herramientas para la prevención y atención del comportamiento suicida, entre ellas el Código 100, los mecanismos de coordinación sectorial para la referencia y contrarreferencia de casos, la Estrategia Nacional de Salud Mental y Adicciones, así como la Línea de la Vida, el reto es articular estos esfuerzos para que se conviertan en una acción efectiva en los territorios.

La funcionaria convocó a instituciones públicas, entidades federativas, sector salud, instituciones educativas, academia, especialistas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades a aportar experiencias, capacidades y propuestas para construir una estrategia que responda a las distintas realidades del país.

Lucía Ledesma, directora general de Políticas de Salud Mental y Adicciones, precisó que la estrategia tendrá un carácter operativo, territorial y sensible a las necesidades de las distintas regiones y poblaciones del país, y será necesario definir con claridad las responsabilidades de cada institución, fortalecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia, mejorar la detección oportuna y desarrollar las capacidades de los equipos de trabajo, incluida la capacitación de quienes pueden fungir como primeros respondientes ante situaciones de riesgo para la salud mental.

Ledesma Torres resaltó el fortalecimiento de la Línea de la Vida, ha permitido que cerca del 80% de las llamadas recibidas son resueltas mediante orientación técnica durante la propia llamada, y el 20% restante puede requerir derivación a otros prestadores de servicios.

La referida Estrategia se desarrolla mediante un proceso de colaboración interinstitucional e intersectorial, con el propósito de transformar los acuerdos en acciones concretas, establecer mecanismos de seguimiento y avanzar hacia la mejora continua de la respuesta ante el comportamiento suicida.

En este esfuerzo participan instituciones del sector salud y de otros ámbitos, como: IMSS, IMSS Bienestar,ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex), las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de Educación Pública (SEP), así como el DIF, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la CNDH, la Cruz Roja, así como organismos internacionales, academia y representantes de las entidades federativas.