Buen Gobierno sanciona a 47 personas servidoras públicas y una empresa

Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) aplicaron sanciones a 22 servidores públicos con destituciones e inhabilitaciones hasta por 10 años

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) imponer las sanciones por faltas graves y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las no graves.

En ese sentido, derivado de las acciones de investigación realizadas a través de la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad, así como de los Órganos Internos de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Secretaría de Educación Pública, en el Servicio de Administración Tributaria, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V., en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron las infracciones graves, el TFJA impuso las siguientes sanciones:

Comisión Federal de Electricidad

• Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 33 mil pesos a Rodrigo C., de la División de Distribución Centro Oriente en Puebla, debido a que en 2024, presentó 9 incapacidades médicas, con la finalidad de evitar el descuento de 22 días de salario, que no fueron reconocidas por la autoridad de salud competente.

• Suspensión por 30 días a Roberto H. y Luis H., de la División Sureste de CFE Distribución, en Villahermosa, Tabasco, quienes en 2019, autorizaron la contratación indebida de un ex trabajador que se encontraba inhabilitado por 10 años desde 2013, por lo que se encontraba impedido para trabajar.

• Suspensión por 30 días a Hugo H., de la División Oriente de CFE Distribución, en Coatzacoalcos, Veracruz, quien en 2018, autorizó la contratación indebida de un ex trabajador que se encontraba inhabilitado por 10 años desde 2009, por lo que se encontraba impedido para trabajar.

Secretaría de la Defensa Nacional

• Inhabilitación por 10 años, destitución del cargo y sanción económica por 651 mil pesos a Juan D., del Hospital Militar de Zona de Cinco de Mayo, Durango, ya que en 2021 y 2022, no presentó la documentación que comprobara el pago de víveres y consumo de gas LP, de los alimentos del personal militar que se encontraba en comisión en otras Unidades, así como de la devolución de impuestos a la Tesorería de la Federación, lo que ocasionó un daño patrimonial equivalente al monto de la sanción.

Secretaría de Educación Pública.

• Inhabilitación por 10 años y sanción económica compartida por 564 mil pesos a María H. y Susana E., de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en la Ciudad de México, toda vez que en 2018, la primera firmó un convenio y la segunda tramitó el pago de prestaciones que no le correspondían a un trabajador con motivo de la terminación laboral.

Servicio de Administración Tributaria

• Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 253 mil pesos a Alejandra M., ya que en 2019, no solicitó oportunamente documentos necesarios para defender adecuadamente diversos juicios, lo que ocasionó que no se pudiera recuperar un crédito fiscal por un monto equivalente al de la sanción.

• Inhabilitación por 4 años y sanción económica de 3.1 millones de pesos, a la empresa D. por presentar en 2021, facturas de vehículos alteradas, para simular el cumplimiento de requisitos en una licitación de servicios de transporte.

• Inhabilitación por 1 año a Jesús M., del Servicio de Administración Desconcentrada Jurídica en Mexicali, Baja California, porque en 2021, firmó siete documentos para que los contribuyentes repararan los daños causados por diversos delitos fiscales, sin que dicha actividad estuviera dentro de sus funciones.

Instituto Mexicano del Seguro Social

• Inhabilitación por 1 año a Olivia G., Ana V., Erika A., Laura C. y Elizabeth M., del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco, derivado que en 2021, no realizaron un diagnóstico oportuno y certero de una hemorragia cerebral a un paciente, lo que impidió otorgarle un tratamiento adecuado, contribuyendo a su fallecimiento.

• Suspensión por 30 días a César P., Mario P., Rubén G., Vicente C. y Claudia R., de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Dirección de Administración, ya que durante 2019 y 2020, no verificaron que la documentación necesaria para iniciar diversos procedimientos de contratación pública, estuviera completa.

Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.

• Inhabilitación por 3 meses y destitución del cargo a Saira H., de la Gerencia de Ingeniería, ya que en 2020, aprobó un Dictamen para modificar las características y cantidad de servicios relacionados con obra pública establecidos en el contrato, sin contar con la evidencia documental que justificara dichas modificaciones.

Por cometer faltas no graves sancionan

a personas servidoras públicas de 13 dependencias A través de las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad, así como de los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, en Guardia Nacional, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la Procuraduría Federal del Consumidor, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la Comisión Nacional del Agua, en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. y en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, impusieron por faltas no graves las siguientes sanciones:

Petróleos Mexicanos

• Inhabilitación por 1 año a Sergio M., de la Gerencia de Servicios y de Logística Marina en Tamaulipas, ya que en 2025, realizó conductas verbales, físicas y visuales respecto a su apariencia física y de connotación sexual, a una persona particular que trabajaba para una empresa proveedora.

• Suspensión por 8 días a Cecilia P., del Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz, por omitir informar al área de Recursos Humanos, las inasistencias injustificadas de dos días en 2026, de dos personas servidoras públicas bajo su supervisión, quienes recibieron sus salarios sin descuentos.

Comisión Federal de Electricidad

• Suspensión por 15 días a Ernesto C., de la Superintendencia Zona Guasave de la División de Distribución Noroeste, por negar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2024, afectando y retrasando la investigación de una queja sobre posibles violaciones a los derechos humanos.

• Suspensión por 15 días a Jesús A., del Centro de Atención a Clientes en zona metropolitana de la Ciudad de México, ya que en 2023, autorizó un contrato de suministro de energía eléctrica para un inmueble con adeudos, por lo que no era procedente el otorgamiento del servicio.

Secretaría de Salud

• Destitución del cargo e inhabilitación por 6 meses a Jaime N.; destitución del cargo e inhabilitación por 3 meses a Juan G., Erika I. y Ana P.; inhabilitación por 5 y 4 meses a Cipriano S. y Víctor H., quienes como Director General – Presidente y miembros permanentes del Subcomité de Abasto, del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” respectivamente, en 2023, no cumplieron con las funciones encomendadas, ya que pese a conocer la existencia de medicamentos con fechas próximas a caducar, permitieron que se caducaran, ocasionando su desabasto y afectaciones en la atención médica.

• Suspensión por 3 días a Ana G., del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, toda vez que en 2023, no cuido la información confidencial que tenía bajo su resguardo, permitiendo su divulgación, ya que proporcionó el expediente clínico y el nombre de un paciente a una persona que no estaba autorizada para conocer esa información.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

• Suspensión por 5 días a Ernesto F., del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura en la Ciudad de México, por ofender verbalmente en 2023 a una compañera de trabajo, con quien tenía trato derivado de las funciones que tenía encomendadas.

Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia

• Destitución del cargo e inhabilitación por 6 meses a Ricardo A., y suspensión por 15 y 30 días a Zandra C. y César A., del Centro de Asistencia Social para la Segunda Infancia “Casa Cuna Coyoacán” en la Ciudad de México, derivado de que en 2025, el primero maltrató física y psicológicamente a dos menores, y los segundos presenciaron las agresiones y no las evitaron, ni las reportaron a las autoridades correspondientes.

Guardia Nacional

• Destitución del cargo a Efraín M., Gustavo H., José F., Alondra M. y Said G, de las Oficinas Centrales en la Ciudad de México, ya que en 2024, entregaron copia de sus certificados de estudios, presuntamente emitidos por la Secretaría de Educación Pública que no eran válidos, los cuales eran requisito para obtener la licencia para la portación de armas de fuego. Comisión Nacional Bancaria y de Valores

• Inhabilitación por 3 meses a Flor Z., del Órgano Interno de Control, en la Ciudad de México, ya que en 2024, participó en la destrucción de 42 cajas de documentación de archivo que se encontraba deteriorada, sin verificar que se cumpliera previamente con el trámite para llevar a cabo dicha destrucción.

Procuraduría Federal del Consumidor

• Suspensión por 10 días y reintegro de 50 mil pesos a Adrián M., de la Delegación Sonora, actualmente denominada Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana de Hermosillo, ya que en 2024, colocó dos sellos de suspensión de actividades en un establecimiento, levantando un acta e imponiéndole dos multas equivalentes a 25 mil pesos cada una, sin la presencia de dos testigos, lo que propició que se dejara sin efectos dichas multas.

Instituto Mexicano del Seguro Social

• Suspensión por 30 días a Rigoberto R., en la Unidad de Medicina Familiar 46 de Culiacán, Sinaloa, ya que en 2022, no brindó atención médica adecuada y oportuna a un paciente, pues no identificó correctamente sus síntomas, ni realizó los estudios básicos para evaluar su estado de salud, contribuyendo al fallecimiento de la persona.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

• Suspensión por 22 días a Carlos P., de la Dirección de Administración y Finanzas de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano en liquidación, en la Ciudad de México, porque en 2024, no presentó documentación para solventar tres hallazgos de una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control.

Comisión Nacional del Agua

• Suspensión por 20 días a Jorge C., de la Coordinación General de Comunicación y Cultura del Agua, por no elaborar en 2025, el informe de las actividades realizadas, ni comprobar en tiempo, los viáticos que se le habían otorgado para diversas comisiones oficiales en el estado de Chihuahua.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C.

• Suspensión por 20 días a Guadalupe L., de la Sucursal Antón Lizardo, Veracruz, porque del 2023 al 2025, reiteradamente acosó laboralmente a personal subordinado, teniendo conductas de menosprecio, intimidación y presión física o emocional, generando un mal ambiente laboral.

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

• Suspensión por 15 días a Miguel S., de la Subdirección de Planeación e Información en la Ciudad de México, ya que en 2025, no integró ni presentó a tiempo a la entonces Coordinación de Estrategia Digital Nacional, un informe en el que debía justificar las razones que impidieron la contratación de los servicios de internet, equipo de cómputo, impresoras y seguridad digital, no obstante que contaba con el visto bueno de dicha Coordinación.

Las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.