Así es la Constancia de Situación Profesional SEP y cómo puedes tramitarla

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó la implementación de un nuevo documento que permite demostrar la trayectoria académica de una persona.

Este documento fue denominado como “Constancia de Situación Profesional”, el cual ya puede obtenerse de manera presencial o en línea de manera gratuita.

Asimismo, digitaliza y amplía la información disponible integrando un historial académico completo y un código QR que facilita la validación directa en la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas.

Esta implementación permite a cualquier persona consultar la cédula profesional, las competencias adquiridas y las pertenencia a colegios de profesionistas. Además facilita la validación de estudios, certificaciones y microcredenciales, buscando reforzar la transparencia en los procesos de selección laboral.

Este documento certifica el estatus actual de una persona respecto a su ejercicio profesional y podrá incluir esta información:

Nombre completo del titular

Número de cédula profesional o matrícula

Título o grado académico obtenido

Especialidad profesional

Estado vigente de la habilitación o registro (por ejemplo, activo, suspendido o inhabilitado)

Fecha de expedición

¿Cómo tramitar la Constancia de Situación Profesional?

Se puede tramitar y obtener en línea en el mismo lugar donde se descarga la cédula profesional y es necesario tener actualizada y pagada.

Para tramitarla, se tiene que hacer: