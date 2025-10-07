Así es la Constancia de Situación Profesional SEP y cómo puedes tramitarla

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó la implementación de un nuevo documento que permite demostrar la trayectoria académica de una persona.
Este documento fue denominado como “Constancia de Situación Profesional”, el cual ya puede obtenerse de manera presencial o en línea de manera gratuita.
Asimismo, digitaliza y amplía la información disponible integrando un historial académico completo y un código QR que facilita la validación directa en la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas.
Esta implementación permite a cualquier persona consultar la cédula profesional, las competencias adquiridas y las pertenencia a colegios de profesionistas. Además facilita la validación de estudios, certificaciones y microcredenciales, buscando reforzar la transparencia en los procesos de selección laboral.
Este documento certifica el estatus actual de una persona respecto a su ejercicio profesional y podrá incluir esta información:
- Nombre completo del titular
- Número de cédula profesional o matrícula
- Título o grado académico obtenido
- Especialidad profesional
- Estado vigente de la habilitación o registro (por ejemplo, activo, suspendido o inhabilitado)
- Fecha de expedición
¿Cómo tramitar la Constancia de Situación Profesional?
Se puede tramitar y obtener en línea en el mismo lugar donde se descarga la cédula profesional y es necesario tener actualizada y pagada.
Para tramitarla, se tiene que hacer:
- Ingresar al sitio web oficial de la DGP: Visitar la página del portal del Registro Nacional de Profesiones.
- Seleccionar el trámite correspondiente: Buscar la opción de “Constancia de Situación Profesional”.
- Llenar el formulario en línea: Ingresar datos personales y profesionales, así como el número de cédula o folio de registro.
- Adjuntar documentos: En algunos casos se solicita identificación oficial, copia de la cédula profesional.
- Recibir la constancia: Después de la validación de documentos, la constancia se entrega de manera digital (descargable en PDF) o física, según lo disponga el sistema.