Estos pensionados del IMSS sí recibirán pago doble el 1 de julio de 2026: quiénes son y cuánto dinero cobrarán

Ley 73 del IMSS: ¿Cómo se puede aumentar la pensión? Si eres Ley 73, conoce cómo puedes aumentar tu pensión del IMSS a través de las asignaciones familiares (Pexels)

En los últimos días se ha viralizado la noticia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgará un pago extraordinario a todos sus pensionados por una disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la realidad es más específica y el beneficio no será para todos.

El llamado “pago doble” sí ocurrirá, pero se trata únicamente de concordancia en las fechas de pago. Cabe destacar que la medida tampoco representa un aumento de la pensión ni un bono especial del Seguro Social, sino la coincidencia de dos depósitos distintos que llegarán prácticamente en las mismas fechas.

¿Quiénes recibirán el pago doble del IMSS en julio de 2026?

De acuerdo con la información oficial y los calendarios de dispersión de apoyos sociales, el beneficio está dirigido exclusivamente a:

Pensionados del IMSS.

Personas de 65 años o más inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

En otras palabras, únicamente quienes reciben simultáneamente su pensión contributiva del IMSS y el apoyo federal de la Secretaría de Bienestar verán reflejados dos depósitos independientes en julio.

¿Por qué habrá dos depósitos?

El denominado “pago doble” no deriva de un decreto que incremente las pensiones ni de un apoyo extraordinario. La situación se origina porque coinciden dos calendarios de pago:

El IMSS realizará el depósito correspondiente a la pensión de julio el miércoles 1 de julio de 2026.

La Secretaría de Bienestar comenzará la dispersión del apoyo bimestral julio-agosto de la Pensión Bienestar, mediante un calendario escalonado conforme a la primera letra del apellido paterno. Por lo que se espera que las dispersiones comiencen a partir del primer día de julio.

Por lo tanto, algunos adultos mayores recibirán dos ingresos provenientes de programas completamente diferentes.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios?

La cantidad que cada persona recibe de pensión del IMSS es diferente en cada caso y depende del régimen pensionario y la historia laboral del beneficiario.

El depósito correspondiente a la Pensión para el Bienestar, que para el periodo julio-agosto de 2026 es de 6 mil 400 pesos netos, los cuales se entregan de manera bimestral.

Por ello, algunos adultos mayores podrían superar los 10 mil, 12 mil o incluso acercarse a los 16 mil pesos en ingresos durante julio, aunque esto dependerá del monto individual de su pensión.

¿Qué hacer si no se refleja alguno de los pagos?

En caso de que no recibas alguno de los dos apoyos,las autoridades recomiendan hacer lo siguiente: