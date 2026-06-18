Lotería Nacional rinde homenaje a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas

Para rendir homenaje a la institución creada en pleno esplendor de la industria fílmica nacional se develó el billete del Sorteo Mayor No. 4019 que conmemora el legado de la AMACC en su 80 aniversario, se contó con la presencia de la actriz Dolores Heredia, el actor Juan Manuel Bernal, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón y el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), Daniel Hidalgo.

En su mensaje, Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, destacó que hoy se celebran 80 años de una organización fundamental para preservar, reconocer y proyectar una de las expresiones culturales más valiosas de nuestra nación. Agregó que, el gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, fiel a su esencia, continúa reconociendo, visibilizando e impulsando las causas, instituciones y expresiones culturales que fortalecen la memoria y el orgullo de México.

Además, Salomón reconoció y aplaudió la presencia del destacado cineasta mexicano Alfonso Arau y de toda la comunidad de la industria cinematográfica reunida en el Teatro de Lotería Nacional, desde donde expresó que con este sorteo se celebra a la Academia, pero también a las actrices actores, directoras, directores, productores, guionistas, fotógrafos y técnicos que han dado vida a las obras que forman parte del patrimonio cultural de México.

El presidente de la AMACC, Daniel Hidalgo, expresó que “el compromiso de la AMACC para los próximos 80 años es inamovible: “seguir abriendo camino a las y los jóvenes cineastas, a esos jóvenes que hoy, en cualquier rincón del país, están filmando su primera película con una cámara prestada, con un teléfono, con lo que tengan a la mano. Ellos y ellas son los que mañana ocuparán estas sillas y formarán parte de nuestra historia.”

Por su parte, la actriz Dolores Heredia resaltó que “somos el resultado vivo de esos 80 años de historia. Cada corte de edición, cada línea de diálogo escrita en el presente, carga con el eco de los que caminaron antes. Somos los herederos de una terquedad luminosa: la de seguir contando nuestras propias historias.”