6 de cada 10 mexicanos se mantuvo en pobreza laboral en el último año en el país : CEEY

Cada vez menos personas pueden salir de la pobreza laboral en México (La Crónica de Hoy)

La situación económica en México se recrudece y 6 de cada 10 personas se mantuvo en pobreza laboral en el último año en el país lo que implica que al menos 12 meses en su hogar no se generaron ingresos suficientes para cubrir el costo de una canasta alimentaria para toda la familia.

De los hogares que permanecieron en pobreza laboral todo el año, casi la mitad (43%) tenía jefatura femenina.

La pobreza laboral es la situación en la que el ingreso generado por el trabajo de una persona no es suficiente para adquirir la canasta alimentaria de su propia familia.

El análisis refiere que 65.8 % de las personas que estaban en pobreza laboral en el primer trimestre de 2025 permanecieron en esta situación en el primer trimestre de 2026; es decir, estuvieron en pobreza laboral al menos un año, lo que implica que en el hogar no se generaron ingresos suficientes para cubrir el costo de una canasta alimentaria para toda la familia.

Ser mujer (jefa de familia), depender de un solo ingreso laboral o residir en estados como Chiapas, Veracruz, Guerrero o Hidalgo, son factores clave que aumentan el riesgo de permanencia en la pobreza laboral en México, según la última actualización del Semáforo de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Si el jefe del hogar es mujer, trabaja en condiciones de informalidad,, si en su hogar hay pocas personas ocupadas o si reside en entidades como Chiapas, Veracruz, Guerrero o Hidalgo, las probabilidades de que permanezca en pobreza laboral, son mucho mayores, explica Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del CEEY.

Advierte que el 91 % de las personas atrapadas en pobreza laboral trabajan en el sector informal, lo cual muestra que la falta de seguridad social es un obstáculo para la movilidad social.

Hernández Licona detalla que en el Semáforo de Movilidad Social se detecta que, en promedio, quienes lograron salir de la pobreza incrementaron su ingreso laboral de 4,300 a 12,700 pesos por hogar mensuales, debido a una mayor participación en el mercado laboral.

Ello mientras que quienes se quedaron en pobreza laboral tuvieron un ingreso promedio mensual de 2,600 pesos, el cual casi no varió de un año a otro

La persistencia de la pobreza laboral en México también presenta importantes contrastes territoriales. Las probabilidades de permanecer en pobreza laboral se incrementan si las personas residen en Chiapas, Veracruz, Guerrero o Hidalgo, por ejemplo.

“Las diferencias también se observan en la capacidad de los hogares para generar ingresos a través del trabajo. Los hogares que lograron salir de la pobreza laboral tienen mayor participación laboral de sus integrantes, mientras que quienes permanecieron en esta condición dependen con frecuencia de una sola persona ocupada o, incluso, carecen por completo de fuentes de ingreso laboral dentro del hogar”, establece

Respecto a la calidad del empleo, el reporte menciona que tanto las personas que permanecen ocupadas como aquellas que logran incorporarse al mercado laboral tienden a hacerlo en empleos sin acceso a la seguridad social.

Es decir, aun cuando aumenta la participación laboral, la inserción ocurre principalmente en condiciones de informalidad.

“El 91 % de las personas ocupadas que permanecieron en pobreza laboral lo hacen en el sector informal», señala Mariana Ramos, investigadora del Observatorio Social CEEY.

Esta cifra es del 78 % para quienes logran salir de la pobreza laboral, lo que muestra que los empleos formales –agrega--están muy lejos de ser una realidad para quienes se quedan en pobreza laboral, y aún para quienes pueden salir de ella.