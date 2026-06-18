Licencia de paternidad ¿letra muerta en México?; trabajadores no hacen uso de ella por temor a represalias laborales.

Poco utilizada la licencia de paternidad en México (Alberto Valdés/EFE/Alberto Valdés)

En México, convertirse en padre, no se traduce necesariamente en una licencia de paternidad y menos que sea extensa, pues la Ley Federal del Trabajo solo reconoce cinco días laborables con goce de sueldo para los padres trabajadores.

Sin embargo, el pago de estos días corre a cargo del empleador y no del sistema de seguridad social como ocurre con la incapacidad por maternidad del IMSS o ISSSTE), lo que desincentiva a las empresas sobre todo a las pequeñas por lo cual muchos trabajadores no hacen uso de estos días por temor a represalias laborales.

La discriminación en este tipo de permisos es evidente, pues gozar de más días de licencia de paternidad tampoco es extensivo para todas las entidades del país ni para todos los padres en el país.

En México, solo 23 entidades federativas han extendido la duración de los permisos de paternidad pero solo para el personal del sector público. Estas disposiciones no son vinculantes para el sector privado.

Un análisis del IMCO explica que Estado reconoce como derecho de madres y padres a ausentarse por motivos de cuidado ante el nacimiento de un hija(o) pero advierte que hay diferencias en el diseño de estas prestaciones.

Por ejemplo: , la licencia de maternidad contempla 12 semanas cubiertas por la seguridad social mientras que la de hombre solo 5 días.

“Estas asimetrías generan desigualdades de género en la distribución de los cuidados y en la participación económica de hombres y mujeres”, estabkece

Explica que contratar a hombres y mujeres representa el mismo costo en aportaciones a la seguridad social para las empresas.

Sin embargo, mientras esas contribuciones financian la licencia de maternidad, los permisos de paternidad son cubiertos directamente por los centros de trabajo.

CUESTIONAMIENTOS

Las principales fallas de la licencia de paternidad en México se centran en la profunda desigualdad de género, la insuficiencia del tiempo otorgado, la falta de obligatoriedad y los vacíos legales.

Las deficiencias más críticas del esquema actual incluyen :Brecha de género discriminatoria:

Mientras que a las madres se les otorgan 12 semanas (90 días), históricamente los padres apenas han tenido permisos mínimos.

Aunque la SCJN ha declarado inconstitucionales los permisos reducidos al catalogarlos como desproporcionales, la transición hacia una igualdad real sigue enfrentando resistencias legislativas y administrativas.

El costo recae en el empleador: El pago de estos días corre a cargo del empleador y no del sistema de seguridad social (como ocurre con la incapacidad por maternidad del IMSS o ISSSTE).

Esto desincentiva a las empresas (especialmente a las pequeñas) a otorgar o ampliar el permiso por lo cual muchos trabajadores no hacen uso de estos días por temor a represalias laborales, presión social o por desconocimiento del trámite ante PROFEDET.