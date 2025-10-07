En menos de una semana, 65 mil jóvenes Construyendo el Futuro son requeridos como aprendices

CDMX — En menos de una semana, 65 mil personas que se inscribieron al programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro fueron requeridos por algún centro de trabajo para desempeñarse como aprendices de un oficio con el fin de incorporarse a alguna actividad económica tras un año de capacitación.

El nuevo periodo de postulaciones arrancó el pasado 1 de octubre, con 65 mil espacios disponibles para nuevas y nuevos aprendices.

Seis días después la plataforma se cerró al cumplirse el objetivo, de acuerdo con el reporte oficial del gobierno federal.

En tanto, el 28 de septiembre se realizó el pago correspondiente a las y los jóvenes actualmente inscritos.

Durante este año, la Secretaría del Trabajo reporta que 378 mil jóvenes se han capacitado en cerca de 2 mil 600 Centros de Trabajo.

Del total de participantes, el programa arroja incremento de 60 por ciento para beneficiar a las mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan.

Este programa funciona a través de la colaboración entre el Gobierno de México y los Centros de Trabajo, en los cuales las y los jóvenes se capacitan, y a lo largo de un año reciben un apoyo económico equivalente al salario mínimo, de 8 mil 480 pesos mensuales, mediante una Tarjeta del Banco del Bienestar, además de la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social para la cobertura de accidentes, enfermedades y maternidad.