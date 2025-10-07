México incumple reglas laborales del T-MEC, acusa informe del Congreso de EU

El comité del Congreso de EU acusa que autoridades mexicanas no han cumplido con sus obligaciones laborales establecidas en el acuerdo comercial (Archivo)

T-MEC — El sindicato United Auto Workers (UAW), con sede en Detroit, Michigan y uno de los más importantes de Estados Unidos, informó este martes que el Comité Independiente de Expertos Laborales sobre México (IMLEB, en inglés) del Congreso estadounidense acusó que las autoridades mexicanas no han cumplido con sus obligaciones laborales establecidas en el tratado comercial de Norteamérica.

A través de un comunicado, el UAW señala en un informe enviado a legisladores, que “el T-MEC es un fracaso” si se mide el éxito del acuerdo “por la reducción de la brecha salarial entre los trabajadores mexicanos y sus homólogos norteamericanos”.

El Comité Independiente de Expertos Laborales sobre México, que emite informes y recomendaciones periódicamente al Congreso sobre el nivel de cumplimiento de México de sus obligaciones bajo el T-MEC, fue creado por la ley de implementación del T-MEC de EU en enero de 2020 y establecido por el Congreso para vigilar y evaluar la implementación de las reformas laborales en México ligadas al capítulo de trabajo del acuerdo.

El comité de expertos laborales del Congreso estadounidense refiere que “un acuerdo exitoso debía frenar la pérdida de empleos en Estados Unidos y reducir la brecha salarial entre los trabajadores estadounidenses y mexicanos, que durante décadas ha provocado cientos de miles de despidos en EU y ha mantenido deprimidos los salarios en México”, apunta.

En la misma línea, el sindicato, uno de los más influyentes de Estados Unidos, respaldó las conclusiones del informe y advirtió que en 2026 el T-MEC será revisado, por lo que solicitó un nuevo acuerdo que beneficie a los trabajadores y deje de enfrentar a mexicanos y estadounidenses.

En este contexto, la UAW pidió “una reforma completa de un sistema comercial roto. Necesitamos una nueva generación de acuerdos comerciales que pongan a los trabajadores en primer lugar”, indicó.

Asimismo, refirió que “un acuerdo justo debe dar voz a los trabajadores, elevar los estándares en lugar de promover una carrera hacia el abismo y consagrar el principio de igual salario por igual trabajo a través de las fronteras”, continuó el sindicato mayoritario en el sector del automóvil.

El Comité Independiente de Expertos Laborales sobre México fue creado por la ley de implementación del T-MEC de EU en enero de 2020 y establecido por el Congreso para vigilar y evaluar la implementación de las reformas laborales en México ligadas al capítulo de trabajo del acuerdo.

La Crónica de Hoy 2025