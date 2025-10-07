¡Ya los liberaron! Mexicanos de la flotilla rumbo a Gaza serán repatriados

Mexicanos de la Flotilla Global Sumud Los seis integrantes mexicanos ya fueron liberados y serán deportados.

Las seis personas mexicanas que formaron parte de la flotilla Global Sumud que buscaba entregar ayuda a humanitaria en Gaza ya fueron liberadas y deportadas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se encuentran a salvo y que regresarán próximamente a la Ciudad de México.

SRE Informa de la liberación de los mexicanos que iban en la flotilla de Global Sumud

Por medio de un comunicado la SRE detalló que estas personas fueron liberadas y trasladadas a Amán, Jordania, donde fueron recibidas por el embajador mexicano para iniciar su viaje rumbo a la Ciudad de México. Ninguno de ellos reportó heridas ni lesiones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que las seis personas mexicanas que estaban detenidas, Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, quienes participaron en la… pic.twitter.com/eBx1JVm78i — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 7, 2025

“La SRE se ha mantenido en contacto permanente con los familiares de las y los connacionales que están siendo repatriados, y reitera que su prioridad es garantizar la seguridad e integridad física de todas y todos los mexicanos en el exterior”, señala también el texto.

¿Quiénes son los mexicanos liberados de la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza?

Se trata de Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán quienes formaron parte de las embarcaciones globales que buscaban mandar ayuda humanitaria rumbo a Gaza y que fueron retenidas por el ejército de Israel.

Desde el fin de semana, los más de 300 tripulantes comenzaron a ser liberados y deportados, incluyendo a Greta Thunberg, la activista sueca y quien siguió denunciando a Israel de escalar el genocidio contra Palestina.