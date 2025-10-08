SEP impulsa desarrollo educativo en oriente del Edomex con nuevas escuelas y becas

Nuevo CBTIS 296 y becas Bienestar son infraestructura y puerta para que jóvenes mexiquenses construyan futuro sin salir de su tierra, señala Mario Delgado Carrillo — Para fortalecer la educación del oriente del Estado de México, la Secretaría de Educación Pública (SEP), construye más infraestructura, nuevas carreras y becas para el Bienestar, dijo su titular, Mario Delgado Carrillo.

Explicó que con el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se apoya a niños, adolescentes y jóvenes de los 10 municipios de la región, Chalco, Chicoloapan, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Durante una gira de trabajo por estas localidades, reiteró que en el ciclo escolar 2025-2026, la Beca Universal Rita Cetina beneficiará a casi 20 millones de estudiantes de Educación Básica.

Añadió que en el Estado de México un millón de alumnos reciben el apoyo; 546 mil son beneficiarios de la Beca Universal de Media Superior y 33 mil de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Delgado Carrillo también supervisó el avance en la construcción del nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) Número 296, con una inversión de 67 millones de pesos.

Dijo que el CBTIS contará con carreras en Ciberseguridad, Enfermería General, Urbanismo y Desarrollo Sustentable, que contribuirán al desarrollo de la región.

Informó que en la entidad son construidas otras cinco preparatorias y reconvertidas 10 secundarias para que impartan Educación Media Superior por las tardes.

Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, dijo que la construcción del CBTIS 296 simboliza “el esfuerzo compartido por abrir más caminos a la educación, para que cada joven de Ixtapaluca encuentre en su tierra las oportunidades que antes estaban lejos”.

Finalmente el presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a Mario Delgado Carrillo, por construir la nueva preparatoria en la unidad habitacional San Buenaventura y por incluir la carrera técnica de Enfermería General.

Dijo que esto es “un anhelo de la comunidad que ahora se ha hecho realidad, gracias también al Plan Maestro del Oriente”.

SEP impulsa desarrollo educativo en oriente del Edomex con nuevas escuelas y becas