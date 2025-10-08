T-MEC se mantiene firme y para rato: Juan Ramón De Fuente sobre amagos de Trump para reemplazarlo por acuerdo bilaterales

Juan Ramón de la Fuente El Canciller respondió a los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre reemplazar el tratado con acuerdos bilaterales.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, desestimó los amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de reemplazar el T-MEC por acuerdos bilaterales y afirmó que ese tratado comercial se mantiene firme y para rato, pues les conviene a los tres participantes.

De la Fuente rechazó la posibilidad de una ruptura en el T-MEC y anunció que México está listo para iniciar las consultas que están en marcha y luego a la revisión del acuerdo en el 2026, con lo que descartó la posibilidad de acuerdos bilaterales.

“Se tendrá que dar todo el proceso de revisión, pero todo apunta a que vamos hacia allá”, indicó

En este momento –agregó--están en consultas públicas y habrá que atender esas consultas. Los tiempos se apuntan para que el próximo año empecemos la revisión del tratado.

Entrevistado a su llegada al Senado previó a su comparecencia ante el pleno por la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller indicó que la revisión y en su caso renegociación del T-MEC no se definirá en el corto plazo.

“Se tendrá que dar todo el proceso de revisión, pero todo apunta que vamos hacia allá, los tiempos se van dando y se van cumpliendo, así que vamos a seguir trabajando, es un proceso que no se va a definir en el corto plazo. tiene tiempos, pero los tiempos se van cumpliendo y las consultas públicas nos muestran que estamos en el carril adecuado”, estableció

El canciller explicó que las negociaciones se desarrollarán conforme a los tiempos establecidos y que actualmente se encuentran en la fase de consultas públicas, con la perspectiva de que el próximo año arranque formalmente la revisión del tratado.

“Yo creo que hay tranquilidad porque se están haciendo las cosas de manera ordenada, porque hay una muy buena coordinación de las dependencias del gobierno federal que tenemos que participar en el proceso, porque hay mucha claridad en el rumbo, la presidenta Sheinbaum lo ha marcado de manera muy puntual”, estableció

Recalcó que México está preparado para seguir avanzando en la revisión del T-MEC pues es un tratado que nos conviene a todos.

“Aquí estuvo aquí hace poco el primer ministro (Mark) Carney, que también tiene una perspectiva en favor de la revisión y la renovación del tratado, así que las cosas van apuntando en la dirección correcta”, aseveró

De la Fuente destacó que la relación con Estados Unidos sigue siendo sólida, con un diálogo continuo y coordinado en diversos temas, incluyendo seguridad y control del tráfico de armas.

“Se logró establecer un programa de cooperación para la seguridad y la aplicación de la ley, que ya está dando resultados. Estas son muestras claras del diálogo que sigue abierto y de los principios fundamentales que la presidenta Sheinbaum planteó: coordinación, cooperación sin subordinación y respeto irrestricto a nuestra soberanía e integridad territorial”, explicó.

El canciller reiteró que todo el proceso de revisión del T-MEC tiene tiempos definidos y que se está cumpliendo con cada etapa.

Subrayó que la claridad en el rumbo y la coordinación entre las dependencias del gobierno federal garantizan que México esté preparado para avanzar de manera ordenada.

Reafirmó que, pese a comentarios sobre posibles cambios, el T-MEC seguirá vigente por largo tiempo.