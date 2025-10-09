Hasta seis horas de espera para en los cruces fronterizos por cierre del gobierno en EU

Frontera Fila de vehículos en el puente Internacional Córdova de las Américas para cruzar a Estados Unidos este miércoles, en Ciudad Juárez, Chihuahua (Luis Torres/EFE)

El cierre del gobierno federal en Estados Unidos desde el miércoles 1 de octubre está provocando afectaciones en los cruces fronterizos por la reducción de agentes aduanales, con filas de hasta seis horas en una de las fronteras más transitadas del mundo.

La garita de San Ysidro, entre Tijuana y San Diego (California), la más transitada del mundo, presenta retrasos de cuatro horas, debido en ambos casos a la reducción de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) asignados a las garitas, lo que ha generado largas filas de vehículos.

En el caso de la garita entre Ciudad Juárez y El Paso (Texas), la situación es aún más grave en la aduana con retrasos de hasta seis horas este jueves, especialmente en camiones de carga (en el caso de San Ysidro el tránsito es mínimo, ya que está enfocada principalmente en vehículos particulares y peatonales).

El cierre de la Administración estadounidense está repercutiendo en la economía binacional, pues los tiempos de espera afectan el traslado de trabajadores, turistas y, sobre todo, mercancías entre ambos países.

Por la garita Ciudad Juárez-El Paso cruzan diariamente alrededor de 3,800 camiones de carga, tras levantar en abril las restricciones que impuso unilateralmente el gobernador republicano, Greg Abbott, en represalia, dijo, por la falta de inspecciones en el lado mexicano para evitar el tránsito de drogas e inmigrantes.

“No voy a cruzar; son filas muy largas”

El comercio entre Ciudad Juárez y El Paso es uno de los más activos de la frontera entre Estados Unidos y México, con miles de personas cruzando diariamente en ambos sentidos para adquirir productos, trabajar o visitar a sus familiares.

Es el caso de William, quien pasa diariamente hacia El Paso por motivos laborales y quien lamentó que las esperas han llegado a ser de hasta seis horas: “Sí, estos tres días ha habido como filas de a veces tres, cinco, seis horas, y pues para ir al trabajo lo hacen más difícil y más complicado.”

Cecilia, una juarense habituada a cruzar a El Paso, dijo que no valía la pena seguir haciéndolo mientras no se reabra el gobierno federal de EU y regresen los agentes aduanales. “Perdemos mucho tiempo aquí en la fila, son muy largas. No voy a cruzar y a lo mejor la gente ya no va a venir porque es mucho la pérdida de tiempo”, expresó.

Gerardo, uno de los juarenses entrevistados por EFE en el puente internacional Córdova-Américas, quien consideró que la situación impacta directamente en la actividad económica.

“Pues, opino de que está mal, porque estamos tardando más tiempo en los cruces internacionales, y nos está afectando. Somos una frontera donde tenemos bastante flujo internacional en economía, tanto en el turismo como en el comercio”, indicó.

Otros conductores coincidieron en que las filas se han vuelto más prolongadas, y temen que la situación empeore, dado que el cierre del gobierno federal entra ya en su segunda semana sin que se prevea una de solución política en Washington en el corto plazo y miles de trabajadores públicos de EU se hayan quedado sin empleo y sueldo de manera temporal.

De acuerdo con autoridades locales, se prevé que las demoras continúen mientras persista el cierre parcial del gobierno estadounidense y no se restablezca el personal completo en los cruces internacionales en Ciudad Juárez, localidad de más 1.5 millones de habitantes y muy dependiente de las exportaciones al vecino del norte (con información de EFE).