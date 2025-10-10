Reciben diputados a expertos amparistas para analizar iniciativa de reforma de Sheinbaum

Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados arrancaron este viernes audiencias públicas para el análisis del dictamen a la minuta de reforma de Ley de Amparo.

El debate abierto tiene como objetivo analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo enviada la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y cuya minuta está ahora en la cancha de la Cámara baja como Cámara revisora.

Con ponentes como Juan Omar Gómez Fierro, quien se desempeñaba como juez antes de la reforma, el debate sobre “La Improcedencia”, con argumentos sobre el buen derecho y bajo la perspectiva de una ley procedimental, entre otros.

Se han programado audiencias públicas para este viernes, sábado y lunes, en las que participarán especialistas en materia de procedencia y suspensión, como informó este diario el pasado jueves.

“Las comisiones de Justicia y Hacienda están avanzando. Se han programado audiencias públicas para este viernes, sábado y lunes, en las que participarán especialistas en materia de procedencia y suspensión.

El próximo lunes 13 por la tarde se convocará a la aprobación del dictamen, y el martes 14 se discutirá en el Pleno.