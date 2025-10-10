“¡Ya vamooos!”; rescatan marinos con agua casi hasta el cuello a familias inundadas por ‘Raymond’ y ‘Priscilla’

CDMX — Con el agua casi hasta el cuello, elementos de la Marina se adentraron a las comunidades incomunicadas por severas inundaciones que este viernes provocaron las torrenciales lluvias de ‘Raymond’ y Priscilla’ que ya se debilitó, pero dejó a su paso estragos sociales en diversas entidades.

“¡Necesito que se acerquen a la orilla!” “¡Ya vamooos!” “¡Levanta la manooo!”, grita un elemento de la Marina que se adentra en una comunidad severamente inundada. Con el agua casi hasta el cuello se moviliza y llama a la población: “¡Secretaría de Marinaaa!”, lanza, y desde adentro de una vivienda se responde con otro grito.

El elemento al cerciorarse que hay víctimas de la inundación llama a sus compañeros del Plan Marina en su Fase de Auxilio.

¡Embarcacióóón!”. Y da ánimos a los pobladores. “¡Ya vamooos!”

En lontananza se escucha: “¡Graciaaas!”

La Semar informó que mantiene el seguimiento a los niveles de los ríos del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz en las áreas pobladas de mayor vulnerabilidad, identificando zonas aledañas a los ríos Tecolutla, Cazones, Tuxpan y Pánuco que concentran alrededor de 1.4 millones de habitantes, para lo cual se cuenta con disponibilidad de 3,394 elementos, 68 vehículos, 19 embarcaciones, 5 aeronaves, 2 cocinas móviles y equipo especializado diverso.

Dentro de ese seguimiento, las condiciones actuales en Tampico, Ciudad Madero y Altamira en el estado de Tamaulipas, reflejan inundaciones en algunas calles por lo que se desplegó una Brigada de Respuesta a Emergencias de 100 elementos, 2 comandos, 3 urales, 2 ambulancias y una zodiac; al momento se han evacuado 27 personas y se han brindado 6 atenciones médicas.

Una de las zonas más afectadas es Poza Rica, Veracruz, donde 100 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencia con un autobús, 3 camionetas, 2 comandos y una embarcación tipo zodiac han brindado apoyo con 708 evacuaciones para distribución en albergues; mientras que Tuxpan, poblado de Álamos se han evacuado a 181 personas a diferentes albergues y brindado 4 atenciones médicas.

Asimismo, para Huauchinango, Puebla se desplegó una Brigada de Respuesta de Emergencia compuesta por 80 elementos para apoyar a la población, así como 2 embarcaciones zodiac, 1 planta potabilizadora, 1 pipa de agua, 2 vehículos urales y 2 aeronaves para realizar puente aéreo.

Cabe destacar que se cuenta con 2,500 despensas para distribuir de manera inmediata al norte de Veracruz y 1,500 despensas para Huauchinango, Puebla.