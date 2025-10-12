Alumno armado pone en alerta a Escuela Bancaria y Comercial; otro caso ‘incel’ en CDMX

CDMX — “Sólo mostró el arma, una pistola, no la accionó, pero la escuela entró en pánico cuando se compartió por WhatsApp ‘tener cuidado’ porque él iba armado. Él desapareció, creo, antes de que llegaran las patrullas. No sabemos si fue detenido. Fue poco después de las 7 de la noche. Nos evacuaron, pero está de ¡miedo!”, comparte a Crónica un alumno que dice sentirse obligado con que este caso sea lo más público, aunque pide comprensión para resguardar nombres.

El testimonio pertenece a un joven de 20 años de la comunidad estudiantil de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), ubicada en la colonia Juárez, a unos metros de la Zona Rosa, en la CDMX.

“Estábamos en clases, y comienzan a llegar mensajes de whats, de que ‘X’, de quinto semestre (sabe la licenciatura del presunto alumno armado, pero reitera que no se publique), estaba armado. Con la pistola y una mirada amenazante terminó su encuentro con alguien con quien tuvo un tema hace tiempo… Y desapareció, nadie lo pudo ubicar, ni policías ni nadie. Da miedo, ahora hay que estar muy atentos a que no aparezca con el arma”.

El alumno comenta que la comunidad estudiantil está inquieta, por lo que a través de una carta llaman a las autoridades escolares a aplicar medidas que salvaguarden la integridad, la seguridad dentro de la institución, como la revisión de mochilas, previo ingreso al plantel.

Este sábado, a través de un comunicado, la EBC envió un mensaje a su alumnado en el que asegura haber iniciado una investigación para esclarecer los hechos del pasado viernes.