Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, 79 años como referente de investigación y enseñanza 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán A 79 años de su inauguración, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, se ha convertido en un referente nacional e internacional en atención médica de calidad, investigación y formación de médicos especialistas

A sus 79 años de servicio a la población, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) de la Secretaría de Salud, se ha convertido en un referente nacional e internacional en atención médica de calidad, investigación y formación de médicos especialistas comprometidos con la salud de las y los mexicanos.

La institución, encabezada por el doctor José Sifuentes Osornio, brinda atención médica de tercer nivel a personas adultas, tanto en casos complejos de diagnóstico como de tratamiento.

Además, conjuga la atención clínica con investigación en campos diversos como biología molecular de enfermedades virales como COVID-19; virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis y otras enfermedades infecciosas complejas, entre ellas tuberculosis.

También sobre fisiopatología y tratamiento de lupus eritematoso generalizado y otras enfermedades autoinmunes; enfermedades renales; genómica, diagnóstico y tratamiento de cáncer, además de llevar a cabo programas de trasplante de riñón, hígado, médula ósea y, recientemente, páncreas.

En lo que va del presente año el instituto ha brindado atención de alta especialidad a 245,161 personas adultas en diversas especialidades, con una mayor demanda de servicios ambulatorios en medicina interna, reumatología, oncología, urología, neurología, cardiología, nutriología clínica y endocrinología.

En estudios de diagnóstico, radiología e imagen se ha realizado 72,273 que incluyen ultrasonidos, resonancia magnética, mastografía, angiografía y tomografía computada.

El Instituto Salvador Zubirán forma parte de las instituciones de mayor especialización en el sector Salud, mantiene el reto de ofrecer una alta calidad servicios médicos, preferentemente a personas adultas sin seguridad social, a través de la atención integral por profesionales de diferentes especialidades.

Como ejemplo de ello, en este año se han hecho 7,620 cirugías y 111 trasplantes: 44 de riñón, 38 de hígado, 28 de médula ósea y 1 de páncreas.

En 1946 se inauguró con el nombre de Hospital de Enfermedades de la Nutrición; en 1978 cambió a Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, en homenaje a su fundador. Fue en junio de 2000 cuando se incorpora el término de Ciencias Médicas para subrayar su carácter como centro generador de conocimiento y desarrollo de la Medicina con enfoque integral.

Desde su creación, el INCMNSZ realizó las primeras encuestas sobre nutrición en el país, y a la fecha, participa en programas de educación y asesoría nutricional en diversas entidades del gobierno federal.

Desde sus orígenes, el instituto fue concebido como una instancia de respuesta especializada a las necesidades de salud en nutrición y medicina interna y está orientado a promover la asistencia médica con calidad, excelencia y seguridad.

Asimismo, elabora programas de atención y manejo de patologías relacionadas con la desnutrición, la obesidad y las enfermedades metabólicas; investigación aplicada en enfermedades metabólicas, microbiota intestinal y productos nutricionales de aplicación a poblaciones especiales.