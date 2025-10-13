El enojo crece en Poza Rica tras ver al alcalde llegar en camioneta de lujo a zona inundada

Alcalde de Poza Rica El edil llegó en camioneta de lujo a zona afectada

El agua ya bajó, pero la rabia sigue corriendo por las calles de Poza Rica. Entre los escombros y el olor a humedad, los vecinos vieron llegar al alcalde Fernando Luis Remes Garza a bordo de una camioneta de lujo, mientras ellos aún intentaban rescatar lo poco que les dejó la creciente del río Cazones. La escena, grabada por un vecino y difundida en redes, encendió la indignación colectiva.

Video: Alcalde de Poza Rica recorre la zona afectada en camioneta de lujo

A su paso, el vehículo del alcalde fue recibido con gritos y reclamos. Algunos lanzaron lodo, otros piedras. El rostro del alcalde apenas se alcanzaba a ver tras los vidrios oscuros de la Denali GMC. En Las Granjas, una de las colonias más golpeadas por el desbordamiento, el edil se alejo de la zona sin hablar con los vecinos.

¿Qué pasó en Poza Rica, Veracruz?

Poza Rica fue una de las zonas más afectadas por las lluvias que azotaron el norte de Veracruz. El río Cazones se salió de su cauce, arrasó viviendas y dejó bajo el agua colonias enteras. Las familias aseguran que no hubo alertas ni llamados de evacuación. Cuando el nivel subió, muchos ya no pudieron salir.

La tragedia se extendió más allá de los barrios. La Universidad Veracruzana confirmó la muerte de dos estudiantes y reportó que varios jóvenes de la Facultad de Ciencias de la Salud permanecen sin localizar.

Las lluvias, combinadas con la desconfianza y la indignación, dejaron un escenario devastado en lo material y en lo político. En distintas regiones del estado surgieron protestas para exigir responsabilidad y apoyo.

Un mensaje del alcalde de Poza Rica que agravó la crisis

Días después del desbordamiento, el alcalde intentó explicar la situación ante los medios. Lo que dijo desató una nueva tormenta. Aseguró que una de las causas de las inundaciones era la basura que los propios habitantes tiran en las calles. “Seguimos tirando basura indebidamente y después nos quejamos de las consecuencias”, expresó.

En redes sociales, los comentarios se multiplicaron en contra del edil, que terminó rematando con su recorrido en una camioneta de lujo.

Poza Rica no fue la única en sufrir. Las lluvias que golpearon al estado provocaron desbordamientos en más de cincuenta municipios.