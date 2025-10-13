Patalea oposición ante inevitable reforma a Ley de Amparo; Morena dice que sí habrá cambios

CDMX — Con más de una hora y media de retraso ante el “pataleo” concedido a la oposición (PRI y PAN, principalmente), que pidió suspender el debate del dictamen a la minuta de reforma a la Ley de Amparo, así como cambiar el orden del día de las comisiones, las comisiones unidas de Hacienda y de Justicia iniciaron finalmente el fondo de la discusión.

Sin embargo, en el PAN se volvió a la intentona de alargar el debate, al solicitar que todas las versiones de los ponentes que participaron en los tres días de audiencias públicas que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados.

A las 19:55 horas, los presidentes morenistas del Hacienda, Carol Antonio Altamirano, y de Justicia, Julio César Moreno, por fin se

“Las audiencias públicas, que fueron aprobadas en la Junta Directiva de las, que ya son del dominio público, toda vez que han quedado plasmadas en el sitio que se aperturó para tal efecto, y que nos van a servir a todos los legisladores para la sesión que tendremos en unas horas, donde ya hay un dictamen que se puso a consideración de ellos, para que pudieran hacer seguramente las observaciones durante el debate. Y sí impusieron.

“si se va a reservar algún artículo, seguramente con todo lo que se expuso desde el viernes, el sábado y hoy lunes, seguramente van a tener mayores argumentos para poder fortalecer y modificar su reserva para ver si se aprueba o no”, dijo el diputado.

Indicó que de entrada, el predictamen, o el proyecto de dictamen, más bien, de Comisiones Unidas, ya viene con un cambio al transitorio que venía en el Senado.

Señaló que la ley es perfectible, e insistió en que Morena están abiertos a escuchar, abiertos al diálogo y abiertos al debate.