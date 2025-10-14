Beca Benito Juárez 2025: ¿habrá prórroga para el registro?

Beca Benito Juárez 2025 Queda poco tiempo para que cierre el proceso de registro (Crónica Digital)

El Gobierno de México emitió un aviso importante dirigido a quienes aún no se han inscrito en la Beca Benito Juárez 2025, el programa social que impulsa la permanencia escolar entre jóvenes de nivel medio superior, quienes tiene la oportunidad de concretar su registro.

Con un apoyo de mil 900 pesos cada dos meses, este programa social busca que los estudiantes de preparatoria y bachillerato público puedan continuar sus estudios sin que las limitaciones económicas los obliguen a abandonarlos.

El incentivo se deposita de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, evitando intermediarios y garantizando transparencia en la entrega.

Con estos apoyos, los alumnos pueden cubrir gastos esenciales de transporte, materiales escolares o alimentación, factores que inciden directamente en la permanencia educativa.

¿Habrá prórroga para el registro de la Beca Benito Juárez? Fecha límite de inscripción

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó que el periodo de registro permanecerá abierto únicamente hasta e este 15 de octubre, una fecha definitiva que marca el cierre del proceso de incorporación para nuevos beneficiarios.

El titular de la Coordinación Nacional de Becas, Julio León, exhortó a los estudiantes a completar su registro cuanto antes. Quienes dejen pasar el plazo deberán esperar a futuras convocatorias, ya que el proceso no se extenderá más allá de la fecha estipulada.

¿Solicitarás una Beca #BenitoJuárez para estudiantes de prepas y bachilleratos públicos?



¡Aquí puedes hacer el registro! ➡️ https://t.co/D9WTgZWE0g



Checa nuestro tutorial y haz muy fácil tu solicitud. 🤗 👉 https://t.co/yiJiB4VlFK pic.twitter.com/d8ImAsNAID — BecasBenito (@BecasBenito) October 12, 2025

¿Cómo realizar el registro en línea en la Beca Benito Juárez?

El proceso de registro se lleva a cabo exclusivamente en el portal oficial de la Beca benito juárez, donde los aspirantes deben ingresar con su Llave MX, una credencial digital que permite acceder a los servicios gubernamentales en línea.

En el caso de los menores de edad, se requiere registrar a una persona adulta responsable que los acompañará a recoger la tarjeta del Bienestar, con la cual podrán recibir su apoyo.

El registro solo se considera concluido cuando el sistema confirma la verificación de la información. Cualquier error puede retrasar la incorporación o impedir el acceso al beneficio.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.