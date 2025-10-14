¿Quién es José María Tapia? el ex director del FONDEN que ahora está en Morena

José María Tapia Franco, exdirector del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN)

El nombre de José María “Chema” Tapia Franco vuelve a ocupar titulares. Quien fuera director del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) entre 2013 y 2016, hoy figura como destacado militante de Morena en Querétaro, con aspiraciones a la candidatura para gobernador.

Durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, Tapia fue señalado por múltiples escándalos mientras dirigía el fondo federal destinado a atender emergencias por desastres naturales.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, recordó recientemente que el argumento principal del gobierno actual para eliminar el FONDEN fue precisamente la corrupción que se detectó en su operación y el actuar de sus funcionarios, incluido Tapia.

“El argumento principal para deshacer al FONDEN fue criticar a funcionarios, entre ellos a José María Tapia, a quien el presidente López Obrador se refirió en varias ocasiones como una persona que no hacía bien las cosas; sin embargo, fue candidato en las últimas elecciones por Morena a la ciudad de Querétaro”, señaló Moreira.

Viaje a Las Vegas en plena emergencia nacional

Uno de los episodios más recordados de la gestión de Tapia ocurrió en septiembre de 2013, cuando los huracanes Ingrid y Manuel golpearon diversos estados del país dejando 157 muertos en Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca.

Mientras México enfrentaba la tragedia, Tapia viajó a Las Vegas, donde fue visto apostando grandes sumas de dinero y hospedándose en un hotel de lujo.

Posteriormente, la Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que el entonces funcionario se encontraba fuera del país en plena crisis.

El subsecretario de Gobernación y vocero presidencial, Eduardo Sánchez, detalló que Tapia regresó el 16 de septiembre y viajó a Acapulco cuando la tormenta tropical Manuel ya había provocado graves daños.

“El director del FONDEN estaba fuera de la República hacia el 13 de septiembre; regresó el 16 y estuvo en Acapulco mientras se llevaban a cabo actividades importantes”, explicó Sánchez, quien advirtió una posible sanción al funcionario.

Irregularidades millonarias y críticas de la oposición

Durante su administración, Tapia fue denunciado por irregularidades superiores a 200 millones de pesos en el manejo de recursos del FONDEN.

A pesar de los señalamientos, en 2019 Morena le abrió las puertas.

En 2024, José María Tapia fue candidato de Morena a la alcaldía de Querétaro, pero perdió la elección. Actualmente, se sabe que busca la candidatura al gobierno estatal.

“Los que antes eran corruptos, ahora son parte de Morena”, señaló un mensaje difundido en redes, recordando los casos del FONDEN y de otros exfuncionarios del sexenio anterior.

El papel del FONDEN durante los desastres

En su momento, la Segob y la Coordinación Nacional de Protección Civil defendieron que las alertas sobre los huracanes Ingrid y Manuel sí se emitieron con anticipación.

El entonces director de Protección Civil, Luis Felipe Puente, explicó que desde mayo de 2013 se habían reunido con autoridades estatales para acordar protocolos de emergencia, dado que la Conagua había pronosticado una temporada de ciclones histórica.

De los escándalos a la política local

A pesar del pasado controvertido, José María Tapia ha logrado reposicionarse políticamente dentro de Morena.

Su nombre comenzó a sonar nuevamente en Querétaro, donde busca consolidar su carrera política en el ámbito estatal.

Su trayectoria ha reabierto el debate sobre la coherencia del discurso anticorrupción de Morena y las figuras que ahora representan al partido en distintos estados del país.