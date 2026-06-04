Huelga en el Monte de Piedad: ¿Qué ha dicho su nuevo director sobre el paro laboral?

José Antonio Murillo Garza El nuevo director del Nacional Monte de Piedad habló de los restos y del impacto social de la institución en este momento de crisis por la huelga nacional.

Este mes de junio se cumplieron ocho meses de que inició la Huelga en el Monte de Piedad, y aunque hace algunas semanas, las negociaciones parecían estar avanzando, han quedado trabadas de nueva cuenta. En medio de este conflicto laboral, la institución designó a José Antonio Murillo Garza, quien fungirá como nuevo director y con el objetivo de que su llegada ayude a culminar el paro de labores vigente.

¿Qué ha dicho José Antonio Murillo Garza sobre la Huelga en el Monte de Piedad?

Tras su designación el pasado lunes 1 de junio como nuevo director de la institución, Murillo Garza dio un discurso en el que habló del panorama actual del Nacional Monte de Piedad y sobre la consolidaciones de las capacidades institucionales así como el alcance social de la institución.

“Sé de los retos y oportunidades que implica la situación que actualmente enfrenta la Institución, por ello asumo esta responsabilidad con enorme respeto por la historia y misión de la Institución (…) Agradezco la confianza recibida para asumir la Dirección General de Nacional Monte de Piedad. Lo hago con respeto por su historia, admiración por su gente y compromiso con su misión. Las empresas pertenecen a una época; las instituciones trascienden generaciones“.

¿Por qué llegó José Antonio Murillo Garza al Monte de Piedad?

Durante el anuncio de su nuevo cargo como director, el Monte de Piedad señaló que su designación responde a su “experiencia en liderazgo institucional, transformación financiera y desarrollo tecnológico”. También, la institución destacó sus capacidades técnicas y el entendimiento del impacto social que tiene una organización como esta.