Participaron 293 equipos en el Primer Torneo Nacional de Fútbol Robótico

Torneo Nacional de Fútbol Robótico

La secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez, presento el Primer Torneo Nacional de Fútbol Robótico, en el que los equipos construyen y programan robots autónomos que tienen la capacidad de jugar partidos de fútbol.

El evento fue todo un existo, ya que se registraron 293 personas; 139 en la categoría ágil y 154 en la categoría abierta. Las propuestas fueron evaluadas por parte de un comité técnico que fue integrado por especialistas de diferentes instituciones. Asimismo, se contó con la colaboración de la Federación Mexicana de Robótica (FMR).

Después de la eliminatoria se escogió a un total de 57 equipos que provienen de 43 instituciones educativas y de investigación.

La gran final se va a llevar a cabo los días 25 y 26 de junio con sede en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, también conocido como “el Queso”, del Instituto Politécnico Nacional (IPN). A las y los participantes que resulten ganadores que resulten ganadores se les va a reconocer con diversos premios como por ejemplo, tablets, drones, impresoras, audífonos e igualmente otros productos tecnológicos con el objetivo de que puedan darle continuidad a su trabajo en el área de robotica.

“Paralelo a la Gran Final vamos a tener un segundo concurso; es el reto de inteligencia artificial denominado Visión por Computadora. En este desafío estudiantes, investigadores y desarrolladores utilizan el modelo Sam 3 para analizar estadísticamente los videos de los partidos de fútbol robótico”. Entre lo que se va a analizar se encuentra la cantidad de goles que metieron y las distancias que recorran los robots.

Los equipos ganadores de Visión por Computadora serán anunciados durante la final nacional del fútbol robótico.