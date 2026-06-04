De camino al mundial de fútbol, el sistema migratorio biométrico ya aplica para más de 40 nacionalidades

Gabriela Cuevas Barrón FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Gabriela Cuevas Barrón, representante honorífica y coordinadora de los trabajos del Gobierno de México para el Mundial de Fútbol 2026, explico en los dos ejes en los que han estado trabajando a razón del inicio departido inaugural que tendrá lugar en una semana.

En primer lugar se encuentra la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que en cuanto a los permisos, migración y tramites de ingreso se han llevado ha cabo simulacros y recorridos en todos los aeropuertos que van a ser sede, pero igualmente en otros que son considerados fundamentales para la implementación de la Copa.

En expediciones de visas trabajaron con la FIFA con el fin de agilizar los tramites de los jugadores, árbitros y directivos de la FIFA, pero igualmente revisaron los procesos de emisión de visas del gobierno de México para el público en general. Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destaca la visa electrónica para Brasil que ha tenido resultados muy buenos.

“En segundo lugar también tenemos el sistema migratorio biométrico que ya se aplica para más de 40 nacionalidades que se usa de forma gratuita y que esto ha mejorado los tiempos en los filtros migratorios”, añadió Cuevas Barrón.

En Guadalajara y Monterrey tuvieron lugar cuatro partidos de repechaje para poder comprobar que las instalaciones funcionaran correctamente en tiempo real. El tiempo promedio del procesamiento en migración para los turistas que llegan a territorio nacional fue de entre 15 a 20 minutos.

El segundo eje de trabajo es el Mundial Social “México 2026″, ese tema fue presentado por la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, quien explicó que a lo largo del país hay 1,200 canchas, de las cuales 401 pasaron por un proceso de rehabilitación.

El sábado próximo se van a entregara 671 canchas, mientras que del 7 al 13 de junio le seguirán 475, para la tercera semana del mes estarán listas otras 49 y por último después del 20 de junio se inauguran las últimas 5 canchas.