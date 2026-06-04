El detrás de la carta de AMLO: ¿hay preocupación en Palenque o qué intenta el expresidente con su mensaje?

AMLO deja el retiro El expresidente reapareció con una carta dirigida a Donald Trump. (Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente después de meses de mantenerse alejado de la política nacional... y lo hizo mediante una carta en la que defendió la relación que construyó con el presidente estadounidense Donald Trump, cuestionó las acusaciones de narcoterrorismo contra México y denunció lo que considera una campaña contra Morena desde el vecino del norte.

La intervención del expresidente aconteció el mismo día que el rotativo Los Angeles Times difundió que los gobernadores morenistas Américo Villarreal y Alfonso Durazo son investigados por presuntos nexos con el crimen organizado.

Ese mismo diario reveló, el 26 abril, que el mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, otro correligionario de López Obrador, era investigado por las mismas razones, para luego, tres días después, el 29 de abril, ser acusado formalmente de narcotráfico por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York junto a otros nueve funcionarios de dicha entidad, de los cuales dos ya están bajo custodia de las autoridades norteamericanas.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta nuevas tensiones con Washington en materia de seguridad y combate al crimen organizado, con advertencias de posibles ataques en suelo estadounidenses con drones por parte de los cárteles, mientras que el expresidente fundador de Morena decidió romper el silencio desde su retiro en Palenque, Chiapas.

Expresidente en el retiro PALENQUE, CHIAPAS, 30NOVIEMBRE2025.- Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes para presentar su nuevo libro “Grandeza”, editado por Grupo Planeta. El tabasqueño cuenta un poco de su vida diaria en su estancia en la Hacienda La Chingada tras retirarse de la política y dio a conocer que en esta nueva publicación profundiza en la historia de las grandes civilizaciones prehispánicas y sus avances en el arte, la ciencia y la cultura. FOTO: © LÓPEZ OBRADOR/CUARTOSCURO.COM (Fotografía Cortesía)

¿Qué intentó López Obrador con su carta?

En su mensaje, López Obrador recordó los acuerdos alcanzados durante su administración con Trump, a quien incluso visitó en la Casa Blanca en plena pandemia de COVID, y sugirió que el deterioro de la relación bilateral obedeció a la influencia de asesores del mandatario estadounidense.

Además, rechazó la narrativa que vincula al Estado mexicano con organizaciones criminales y defendió la estrategia de seguridad implementada durante su gobierno.

Sin embargo, para Hugo Garciamarín, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, lejos de centrar su mensaje en respaldar a la actual mandataria, López Obrador dedicó buena parte del texto a recordar los logros y acuerdos de su propio gobierno

“En su carta, López Obrador apenas y menciona a la presidenta Claudia Sheinbaum. El texto gira en torno a él mismo: recuerda la buena relación que mantuvo con Donald Trump y acusa a sus asesores de haberlos distanciado”, señaló el también director de la revista Presente.

De acuerdo con el académico, el mensaje, publicado la noche del miércoles 3 de junio en las redes sociales del expresidente, también refleja una percepción de vulnerabilidad frente al nuevo escenario político en la relación entre México y Estados Unidos, con la inédita ofensiva judicial contra políticos mexicanos en el poder..

“En el fondo, transmite la idea de que poco puede hacer en esta coyuntura, salvo esperar que el personaje más poderoso y menos sensato del mundo decida no intervenir”, afirmó.

El especialista planteó, asimismo, la interrogante sobre las intenciones del tabasqueño: ¿a quién busca proteger realmente el expresidente con su carta?

“No queda claro si se refiere al país, a su familia o a La Quinta de la Chingada”, añadió Garciamarín.

AMLO... ¿sí se ha retirado de la política?

El expresidente Andrés Manuel López Obrador, retirado de la vida política desde octubre de 2024, continúa realizando aportaciones económicas a Morena como militante.

De acuerdo con el Sistema Integral de Fiscalización del INE, el tabasqueño entregó este año 365 pesos al partido que fundó, monto equivalente a la cuota anual obligatoria de un peso diario que deben cubrir los afiliados, salvo quienes se encuentren en situación de desempleo o pobreza extrema.

Aportaciones a Morena AMLO, Sheinbaum, Luisa María Alcalde y Alejandro Esquer han realizado aportaciones a Morena en 2026. (Especial)

Desde que dejó la Presidencia, AMLO ha mantenido un bajo perfil y sólo ha reaparecido públicamente en contadas ocasiones, entre ellas para votar en la elección judicial de 2025, presentar su libro Grandeza y enviar un mensaje de solidaridad con Cuba.

El martes, su hijo Andrés Manuel López Beltrán, quien busca una candidatura para representar a Tabasco en el Congreso federal, difundió una fotografía junto a él desde Palenque.

Un día después a esa publicación, López Obrador publicó la extensa carta, en la que pide que “vuelva el otro Trump”, en medio de la embestida del vecino del norte contra políticos y funcionarios del oficialismo.