Ratifica Senado nombramientos en Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y comisión antimonopolios que sustituyen a IFT y Cofece

El pleno del Senado ratificó con 74 votos a favor y 33 en contra los nombramientos presidenciales de las cinco personas que integrarán el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones, (IFT) quienes desempeñarán sus cargos por periodos que van de tres a siete años.

Con se formaliza la integración completa del nuevo órgano regulador, encargado de supervisar y garantizar la competencia, transparencia y acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones en el país y desaparece el IFT.

Los nuevos comisionados son:

* Ledénika Mackensie Méndez González, por un periodo de tres años, que concluirá en 2028.

* María de las Mercedes Olivares Tresgallo, por un periodo de cuatro años, hasta 2029.

* Adán Salazar Garibay, por un periodo de cinco años, hasta 2030.

* Tania Villa Trápala, por un periodo de seis años, hasta 2031.

* Norma Solano Rodríguez, por un periodo de siete años, hasta 2032.

Con esta votación, el Senado concluyó el proceso de ratificación de los integrantes de la CRT, instancia que tendrá la tarea de consolidar la política regulatoria en materia de telecomunicaciones, promover la inversión, mejorar la cobertura y velar por los derechos de las y los usuarios.

Se espera que más tarde, los senadores aprueben los nombramientos de la Comisión Nacional Antimonopolio que sustituye a la Cofece.

Para ese órgano, la presidenta envió los nombramientos Andrea Marván, expresidenta de la Cofece, Ana María Reséndiz Mora, Óscar Alejandro Gómez Romero, Ricardo Salgado y Haydee Soledad Aragón