Cuida tu salud: consume alimentos en porciones adecuadas 

Alimentación saludable Nutricionista del IMSS Estado de México Oriente recomienda vigilar las porciones a la hora de comer y acompañar los alimentos con ensaladas y vegetales para mejorar la digestión, optar por aguas de frutas naturales con poca azúcar y realizar alguna actividad física (Archivo)

Para mantener una adecuada salud y una adecuada alimentación es de suma importancia mantener moderación en las porciones al momento de comer y optar por carnes magras y complementar los platos principales con verduras o ensaladas, recomendó Fabiola Rosas, nutricionista y dietista, adscrita al Hospital General Regional (HGR) No. 72 del IMSS Estado de México Oriente,.

En este sentido, la especialista recordó que la variedad y el sabor de la gastronomía mexicana puede llevar a comer en exceso, lo cual afecta la digestión, e incluso, es común que en festividades y reuniones familiares es común probar muchos platillos.

Sin embargo, se debe cuidar la cantidad consumida y elegir opciones más saludables, así como limitar los postres y las bebidas azucaradas y optar por frutas, gelatina natural y aguas de sabor con mínima azúcar.

Recomendó consumir con mesura, preferir carnes magras sobre frituras y embutidos, acompañar el plato principal con una porción generosa de ensalada o vegetales para agregar fibra y nutrientes.

Ejemplificó que si al servir, en el caso del pozole que tiene maíz y carne de pollo o cerdo, se puede hacer con tazas medidoras de 250 mililitros, complementarlo con el caldillo rojo, blanco o verde, además de la lechuga, rábano, cebolla, y agregarle una porción de aguacate.

Otra recomendación es que, si para quienes comen pozole con tostadas, que sean horneadas, no fritas en aceite o tortillas calentadas hasta que estén doradas. De las cuales se pueden comer hasta dos tostadas, siempre y cuando sean horneadas”.

En el caso de las bebidas, la nutricionista subrayó evitar las bebidas endulzantes y el alcohol.

Lo conveniente es ofrecer agua de Jamaica, tamarindo o de limón, con el mínimo de azúcar, “por ejemplo, en dos litros de agua de sabor en vez de ponerle tres cucharadas de azúcar, la podemos endulzar con una cucharada y media, además podemos agregarle un poco de agua mineral para darle la sensación de refresco”.

En el caso de los postres, el flan en pequeñas porciones, gelatina natural o de sabores y la fruta en almíbar, en medida pequeña sin agregarle componentes como crema o leche condensada, si es arroz con leche, igual en cantidades mínimas.

Rosas Viveros enfatizó que complementar una adecuada alimentación con la práctica de alguna actividad física, como juegos o baile, ayuda a gastar calorías extras, favorece la digestión y mantiene el equilibrio corporal.

El IMSS Estado de México Oriente recordó que estos hábitos favorecen la salud digestiva y contribuyen al bienestar general de la población derechohabiente.