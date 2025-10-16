Es dado de alta último paciente hospitalizado en el ISSSTE por explosión de pipa en Iztapalapa 

ISSSTE El ISSSTE reporta que el último paciente víctima de la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, fue dado de alta este jueves

El director general del ISSSTE, Martí Batres, informó que este jueves, le fue otorgada el alta médica al último paciente hospitalizado en la institución, como consecuencia de la explosión de una pipa de gas, en la alcaldía de Iztapalapa.

El directivo, reportó a través de su cuenta @martibatres, de la res social X, el alta del último paciente hospitalizado como consecuencia de la explosión que se registró en el puente de la Concordia.

“Dimos de alta al último paciente hospitalizado por los hechos ocurridos en el Puente de la Concordia.

“Amauri fue una de las personas lesionadas por el suceso de Puente de la Concordia y que fue atendida en el @ISSSTE_mx . Tras haber estado varios días en el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” lo dieron de alta y regresa a su hogar. Es nuestro último paciente derivado de este hecho”.

En este sentido, el instituto resaltó que las y los pacientes que han sido dados de alta, continúan con seguimiento ambulatorio hasta lograr la recuperación total de sus heridas, luego de los lamentables hechos registrados el pasado 10 de septiembre, cuando el conductor de la pipa perdió el control y se registró el siniestro que hasta el momento ha costado la vida a 31 personas.

El ISSSTE señaló que en todo momento se garantizó el derecho a la salud de las personas lesionadas, con humanismo y calidad, y reconoce a su personal médico que brindó atención a los pacientes afectados por este siniestro.