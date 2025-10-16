Estos son los 26 aumentos a impuestos que habrá para 2026 en México

Todavía faltan un par de meses para que llegue el 2026, pero no es demasiado temprano para irte preparando para la llegada de nuevos impuestos, pues serán 26 nuevos incrementos los que estarán a aplicando de acuerdo con lo aprobado en el Paquete Económico 2026 recientemente.
¿Cuáles serán los nuevos impuestos en México a partir de 2026?
El mes de septiembre de este 2025 se aprobó el Paquete Económico con reformas al Código Fiscal de la Federación. Asimismo, también se hicieron nuevas disposiciones oficiales y se aprobaron los siguientes 26 nuevos impuestos:
- Bebidas azucaradas: 3 pesos por litro
- Sueros Orales: 3 pesos por litro
- Cigarros, puros y tabaco: 25%
- Apuestas y sorteos: 67%
- Apuestas fuera de México: 50%
- Videojuegos clasificados como violentos: 8%
- Entrada a Palenque o Museo de Antropología: 209 pesos
- Productos con nicotina: 100%
- Bebidas con edulcorantes no calóricos: 3 pesos por litro
- Formatos de salida de menores al extranjero 294 pesos
- Puros hechos a mano: 5%
- Permisos para turistas: 983 pesos
- Permisos por un año para residentes: 109%
- Certificación con vuelos de inspección: 57%
- Autorizaciones para visitas en embarcaciones: 297 pesos
- Entrada al Museo del Carmen: 156 pesos
- Entrada a Chichén Itzá: 104 pesos
- Entrada a Fuerte de Guadalupe o Museo Virreinal Acolman: 143 pesos
- Cobro en aeródromos: 39%
- Certificados de aeronavegabilidad: 32%
- Ampliación en helipuerto: 27%
- Revalidación de licencia de vuelo: 19.7%
- Inspecciones a entidades financieras: 16%
- Cobro por inspección en casa de bolsa: 31.6 mdp
- Certificados fitosanitarios: 899 pesos
- Certificados zoosanitarios: 899 pesos
Algunos de los impuestos más cuestionados han sido aquellos relacionados con las bebidas azucaradas y productos considerados nocivos para la salud, pues terminarán afectando directamente a millones de los usuarios finales .
También, el impuesto ha videojuegos violentos ha generado polémica, pues no se detalló qué títulos entrarán en esta categoría para ser considerados dentro de este aumento de impuesto.
¿Cuándo aplicarán los nuevos impuestos de 2026?
Estas medidas entrarán en vigor a partir del próximo jueves 1 de enero de 2026, por lo que todavía tienes al menos un par de meses para tomar en cuenta estas disposiciones oficiales y cómo podrían impactar tu economía.