Confirma la SRE que las tres víctimas del avionazo en Michigan son mexicanos

Confirman que son mexicanos los fallecidos en el accidente de avión en Michigan (Redes sociales)

Tragedia en Detroit — “No está claro en este momento qué causó el accidente de la aeronave o cuál era el destino previsto”, señaló la secretaría de Relaciones Exteriores, en alusión al avión privado que se estrelló el jueves en una zona rural de Michigan, pero confirmó que los tres fallecidos son mexicanos.

A través de un comunicado, la cancillería destaca que el Consulado de México en Detroit se comunicó con el Departamento de Policía de Bath y autoridades locales para obtener los resultados de la investigación que se abrió por esta tragedia y para ofrecer la protección consular que se requiera.

La dependencia también señaló que “el Consulado contactó a las familias de las personas fallecidas y continuará la colaboración” sobre esta tragedia.

Reportes de las autoridades destacan que a la 17:00 horas del jueves cerca de la intersección de Clark Road y Peacock Road, una aeronave privada con matrícula mexicana XA-JMR se desplomó, lo que cobró la vida de las personas a bordo, refirió el Departamento de Policía de Michigan.

La Cancillería no identificó a las personas que perecieron en el siniestro, sin embargo, en redes sociales usuarios señalaron que una de las víctimas al parecer fue identificada como Francisco del Moral.

