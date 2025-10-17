Otra del alcalde de Poza Rica: morenista “pulpo” Remes “esfumo” 25 millones de pesos

Gobernador municipal de Poza Rica, encabezado por el alcalde Fernando “El Pulpo” Remes, de Morena

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) dictaminó que el gobierno municipal de Poza Rica, encabezado por el alcalde Fernando “El Pulpo” Remes, de Morena, no logró justificar 25 millones de pesos del ejercicio fiscal 2024.

De acuerdo con el informe oficial, las aclaraciones y documentación entregadas por el Ayuntamiento fueron insuficientes para solventar las observaciones, lo que presume la existencia de faltas administrativas graves y un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública.

El ORFIS señaló que, ante las irregularidades detectadas, promoverá el fincamiento de responsabilidades conforme a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz y las Leyes de Responsabilidades Administrativas, tanto federal como estatal.

Detalles del dictamen del ORFIS

El informe del ORFIS indica que, una vez concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, y tras agotarse los plazos legales para la solventación de observaciones, se determinó que las pruebas presentadas no fueron suficientes para justificar el manejo de los recursos públicos.

El documento destaca que las anomalías podrían derivar en sanciones administrativas, responsabilidades civiles y penales, así como en la determinación de daños y perjuicios a la Hacienda Pública.

Además, se instruyó al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento continuar las investigaciones dentro de un plazo de 30 días hábiles y notificar al ORFIS sobre los avances y resoluciones definitivas.

Deficiencias administrativas y recomendaciones

El organismo también identificó deficiencias administrativas y posibles omisiones o negligencias que, si bien no representan directamente un daño patrimonial, sí reflejan una falta de control interno en la gestión financiera del Ayuntamiento de Poza Rica.

El ORFIS emitió recomendaciones preventivas y correctivas para mejorar la administración pública municipal, exigiendo que se adopten medidas concretas que eviten la recurrencia del incumplimiento normativo y se fortalezcan los sistemas de control interno.

Irregularidades en municipios veracruzanos

El ORFIS Veracruz, organismo autónomo encargado de apoyar al Congreso estatal en la fiscalización de finanzas públicas, ha detectado irregularidades similares en otros municipios del estado.

Diversas auditorías recientes han revelado presuntos daños patrimoniales y desvíos de recursos en ayuntamientos gobernados por diferentes partidos, entre ellos Morena, PAN y PRI.