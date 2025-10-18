El fin del PRIAN: la bancada azul apuesta por su defender su propia identidad

Representantes del partido encabezaron el evento de relanzamiento

El Partido Acción Nacional anunció el comienzo de una nueva etapa en su historia al terminar con las alianzas partidistas para reforzar sus propios valores.

El anunció de este cambio en la estrategia política del PAN fue celebrado por sus militantes en un evento dirigido por su presidente nacional, Jorge Romero Herrera, en el Frontón México.

En su discurso, el líder panista declaró que el futuro de la organización “no dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente ni futura”, haciendo referencia al término de la hermandad que sostuvo el partido con el PRI en las pasadas elecciones de 2023 y 2024.

Cambios dentro del PAN

Como parte del relanzamiento del partido para retomar sus valores identitarios, se anunciaron tres ejes centrales de apertura total a los ciudadanos que se quieran unir como militantes. Estos son:

Redefinir las causas, reviviendo el orgullo panista y la empatía con la gente.

Reformar los estatutos, para abrir el partido a una etapa de participación, transparencia y democracia.

Actualizar la identidad visual, con un logo renovado que refleje modernidad, cercanía y orgullo por su historia.

El objetivo de esta apertura con la ciudadanía, señalan, es terminar con las designaciones entre “cuates” y dar paso a hombres y mujeres que representen las causas ciudadanas.

Parte de este evento fue el lanzamiento de la renovación de su logotipo institucional por uno con una imagen más moderna.

Luego del evento de arranque, los miembros del Partido Acción Nacional se unieron en un contingente que marchó del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia a la que se unieron sus simpatizantes.