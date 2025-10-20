Cinco militares heridos en la explosión de gas en el complejo Cactus de PEMEX

La explosión de gas se dio en un predio de la ranchería San Miguel frente a las instalaciones del complejo Cactus de Petróleos mexicanos (Pemex), en el municipio de Reforma, entre los límites de Chiapas con Tabasco, hasta el momento se contabilizan cinco militares heridos según autoridades de Protección Civil del estado.

Explosión cerca del complejo "Cactus" de PEMEX deja cinco militares heridos (@Reporte cierra norte)

Según el reporte preliminar del Centro Nacional del Control del Gas Natural (CENAGAS), el estallido dio inicio a las 12:57 horas de hoy 20 de octubre, y según anuncio en su cuenta de X, hasta la 13:40 hrs, no había reportes de personas heridas, pues se dio inicio a el protocolo operativo y las medidas de evacuación de los trabajadores del complejo.

Al momento, 13:40 hrs., se ha extinguido el fuego con el protocolo operativo y se está evaluando el daño sobre los ductos. No se tiene confirmado lesionados y se continúa la operación bajo protocolos de atención sin mayores consecuencias al momento. — CENAGAS (@CENAGAS_mx) October 20, 2025

Tras la explosión fueron evacuadas más de 1800 pesonas

Según información de la prensa local, tras el estallido de gas en una de las nuevas líneas del complejo, conocidas como “trampas”, fueron evacuadas más de 1800 personas.

Pobladores de San Miguel afirman que antes de la explosión de la línea de gas, se escuchó un estruendo y luego estallo el fuego en las instalaciones.

Hasta el momento hay cinco militares lesionados

Tras la explosión de gas, el personal fue evacuado, Los hechos fueron registrados alrededor de las 12:57 horas y para la 1:40 de la tarde de este 20 de octubre, hora en la que el fuego en la zona fue extinguido, por lo que se procedió a la revisión de los daños materiales.

Sin embargo, poco antes de las 5 de la tarde, Protección Civil del estado anuncio que hasta el momento se registraron cinco elementos del ejército lesionados.

De momento se continúa evaluando el daño sobre los ductos afectados y seguiremos pendientes de la actualización de las personas heridas.