Horror en Bachilleres: Alumno asesina a maestra por una calificación en Oaxaca

La maestra Fabiola daba clases en el Colegio de Bachilleres Fue asesinada a manos de un alumno

Fabiola Ortiz Medina, maestra y psicóloga, fue asesinada a tiros frente al Colegio de Bachilleres 6 en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Según las autoridades, la principal línea de investigación apunta a un desacuerdo con un estudiante por una calificación.

Así fue el ataque contra maestra en Oaxaca

Ortiz Medina se disponía a ingresar a su escuela cuando un joven se aproximó y disparó contra ella en varias ocasiones. La docente falleció en el lugar, mientras que el agresor huyó inmediatamente.

La Fiscalía de Oaxaca informó que el caso se investiga con perspectiva de género y que ya se identificó al presunto responsable, un alumno de la institución, quien permanece como objetivo de los operativos de búsqueda en la región.

El Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que el móvil principal del crimen está relacionado con un conflicto académico dentro del colegio. “Nuestra investigación está avanzada; hasta el momento, todo indica que se trata de un tema de calificación”, declaró a medios locales.

El funcionario descartó vínculos pasionales o de otro tipo, asegurando que el caso será llevado hasta esclarecerse plenamente y que el responsable no quedará impune.

Exigen justicia por Fabiola Ortiz, maestra asesinada en Oaxaca

El homicidio de Ortiz Medina generó conmoción entre alumnos, docentes y vecinos. El Colegio de Bachilleres y el sindicato de trabajadores exigieron justicia y aseguraron que se seguirá el caso de cerca.

Alumnos y vecinos rindieron homenaje a la profesora. En un video compartido en redes sociales, señalaron que “su presencia sigue viva en cada lección aprendida, en cada valor que aplicamos y en el cariño que nos dejaste”.

La directora del colegio, Verónica Hernández, expresó que “faltará una maestra, una mujer, pero sobre todo una madre le hará falta a sus hijos”. El sindicato de trabajadores del plantel exigió a las autoridades “esclarecer el artero asesinato”. Hasta el momento el asesino sigue libre.