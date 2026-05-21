Formaliza Morena “portazo” a Saúl Monreal; no será incluido en encuesta para Zacatecas

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel se reunió con el senador, Saúl Monreal

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, se reunió con el senador Saúl Monreal Ávila a quien le informó que ese partido no respaldará sus aspiraciones para convertirse en candidato al gobierno de Zacatecas para suceder a su hermano David Monreal, en ese cargo, al recordarle los “candados” estatutarios en ese partido que prohíben el “nepotismo electoral”.

“Me reuní con Saúl Monreal para dialogar sobre los retos y el fortalecimiento de nuestro movimiento en la entidad”, informó Montiel

En tanto, el senador Saúl Monreal aseveró que la nueva dirigente morenista le confirmó que no podrá participar en la encuesta interna para definir la candidatura y le pidió privilegiar la unidad del partido ante el contexto nacional que se vive.

Tras reunirse en privado con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, el legislador admitió que recibió el mensaje de que “será complejo incluirlo” en el proceso interno y confirmó que incluso ya le fue comunicado que no sería considerado para la encuesta de selección.

“Me dijo que ahorita tenemos que privilegiar, ante el contexto nacional, el tema de la unidad. También me dijo que era complejo incluirme”, aseveró

No obstante, Monreal aseguró que eso no significa que decline a sus aspiraciones ya que esperará a ver cómo se desarrolla el proceso de definición de la candidatura.

“Me queda claro que no hay condiciones. Sin embargo, voy a esperar a ver cómo se da el proceso interno. Una vez que se dé el proceso interno, también, y lo he dicho en su momento, no se me va la vida, voy a esperar cómo se va a trabajar.

Aseguró que no es un “suicida político” y no será un obstáculo para su partido, por lo que se mantendrá en las filas morenistas. “Sé mi momento y no se me va la vida en esa candidatura”, puntualizó.

Saúl Monreal reconoció la apertura de Ariadna Montiel, pues la anterior dirigencia de Morena no tuvo disposición a reunirse con él para tratar estos temas.

El encuentro representa el primer acercamiento formal entre Monreal y la dirigencia nacional luego de semanas de presión pública del senador para exigir diálogo y piso parejo rumbo a la sucesión en Zacatecas.