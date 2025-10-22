EXCLUSIVA Todos los estudiantes que entraron a la UAM fueron espiados, revelan documentos

Espionaje en la UAM A los jóvenes que buscaban ingresar a la UAM en los 70, la DFS les abrió un expediente. (Cuartoscuro)

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), una de las más prestigiosas del país, surgió en la década de los 70, en el sexenio de Luis Echeverría, como una forma de atender las demandas de una juventud efervescente, además de aquellas proclamas de aumentar la oferta educativa de calidad en el territorio nacional.

Apenas tres años después del infame “Halconazo” y con la memoria aún fresca de la Masacre de Tlatelolco de 1968, dicha casa de estudios nació oficialmente en 1974, tras un decreto presidencial y con la creación de sus primeras unidades académicas en la capital del país: Azcapotzalco, Xochimilco e Iztapalapa.

Pocos saben, sin embargo, que gran parte de las personas que aspiraron a ingresar a la UAM, en su amanecer, fueron espiadas por el Gobierno federal, de acuerdo a documentos desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), extinta agencia de inteligencia del Estado mexicano, que lo mismo boletinaba a comunistas y campesinos, que a narcotraficantes y políticos opositores.

Esa vigilancia gubernamental no sólo se hizo contra los líderes estudiantiles, ni maestros ni directivos de la naciente universidad, sino también que se les abrió expedientes a estudiantes sólo por el hecho de solicitar su ingreso a la misma. Es decir, bastaba con querer ser alumno de la casa de estudios, para que el Gobierno federal te abriera un expediente.

Tal es el caso de un joven llamado Raúl Rodolfo Huerta Jurado, de 23 años, que era cajero de profesión, a quien la DFS le abrió un expediente el 16 de enero de 1975, con el número 11-4-75, únicamente por querer ingresar a la UAM.

Otros de los aspirantes espiados, entre los años de 1974 y 1975, sólo por querer ingresar a la UAM, fueron, por ejemplo, Ruperto Mazón Ramírez, César Palomares Mendívil, Alberto Castillo Rodríguez, entre muchos otros, según documentos desclasificados en poder del Archivo General de la Nación.

Y como esos casos, hay cientos de personas, tanto alumnos, aspirantes, líderes sindicales, docentes y directivos, que, en los primeros años de la universidad, sufrieron de la vigilancia de la DFS, dependencia adscrita a la Segob, que fue desaparecida para crear, posteriormente, el Cisen y luego su encarnación actual, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Durante décadas, la DFS espió a comunistas, dirigentes sociales, funcionarios de Gobierno, panistas, sinarquistas y opositores, así como grupos criminales, narcos, nazis, maestros y estudiantes: incluso la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, fue espiada desde que era una niña, debido al activismo de su madre, la científica Annie Pardo Cemo.

¿Cuál es la historia de la UAM?

Fundada en 1974, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) surgió como una forma de incrementar la oferta educativa para la población de la Ciudad de México y el Área Metropolitana, además como una respuesta a las demandas de la juventud durante los movimientos estudiantiles del 68 y el 71.

Su primer rector, fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, la mente detrás del Estadio Azteca, el Museo de Antropología, el Palacio Legislativo de San Lázaro y la Basílica de Guadalupe.

Actualmente, la UAM cuenta con 83 licenciaturas, 119 posgrados, así como 5 unidades académicas y un alumnado de 61 mil personas.