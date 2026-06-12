Sectur prevé recibir a más de 10 millones de visitantes por Mundial 2026

Estiman llegada de al menos 10 millones de visitantes extranjeros

La secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, informó que durante la temporada del Mundial 2026 en el país, estiman la llegada de al menos 10 millones de visitantes extranjeros.

“Es un Mundial atípico, es la primera vez que se divide en tres países. Para un turista, antes llegaba y se quedaba 14 días viendo su Selección y siguiéndola. Yo te puedo decir que en la Ciudad de México se prevé que este mes tenga más de dos millones de turistas. Yo podría decirte que vamos a rebasar los 10 millones de visitantes internacionales en el mes de junio”, expresó Rodríguez Zamora.

La titular de la Sectur indicó que el sector turístico en el país, ha alcanzado cifras sin precedentes durante el mes de abril y el primer cuatrimestre del año, mostrando un crecimiento notable en la llegada de visitantes internacionales, turistas y cruceristas. Destacó que dichos avances responden tanto al impulso de los mercados tradicionales como al fortalecimiento de nuevas estrategias de promoción y cooperación entre diversos niveles de gobierno y la iniciativa privada.

De acuerdo con la Sectur, durante abril, el país recibió 8.3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un aumento del 8 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior. La cantidad de turistas extranjeros que llegaron fue de 3.81 millones, superando en 1.8 por ciento la cifra del 2025. Por otro lado, los cruceristas también establecieron una nueva marca con 1.25 millones, lo que equivale a un crecimiento del 31.5 por ciento.

El gasto total generado en territorio nacional por estos viajeros alcanzó los 109.8 millones de dólares, un avance del 36.4 por ciento respecto a abril del año previo.

Las cifras de enero a abril consolidan la tendencia. En los primeros cuatro meses, México recibió 34.5 millones de visitantes, un 9.7 por ciento más que en 2025. De este total, 16.5 millones fueron turistas que pernoctaron, mientras que los cruceristas sumaron 4.88 millones, mostrando un aumento del 13 por ciento. El gasto acumulado de quienes llegaron en crucero ascendió a 426.9 millones de dólares, con una suba del 16 por ciento.

Por consiguiente, la Sectur manifestó que el crecimiento no solo proviene de Estados Unidos y Canadá, sino que se observa un dinamismo especial en mercados europeos y sudamericanos. También mencionó que España incrementó su flujo hacia México en más del 23 por ciento, Colombia en 18 por ciento, Brasil en 14 por ciento y Francia en 13.8 por ciento. Reino Unido y China también mostraron avances significativos.

Asimismo, Josefina Rodríguez explicó que dicho fenómeno ha permitido que el país compense la contracción del turismo aéreo debido al costo de la turbosina y la inflación global, manteniendo la cifra de 41.3 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales.

La funcionaria federal subrayó que entre enero y abril, 35.9 millones de mexicanas y mexicanos se hospedaron en hoteles, a los que se sumarían más de 50 millones si se incluyen las plataformas digitales. Añadió que el Tren Maya transportó a 39.600 visitantes extranjeros, favoreciendo el turismo comunitario y la visita a pueblos originarios.

Finalmente, la Sectur dio a conocer que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registró 5 millones 22 mil personas se encuentran trabajando formalmente en este rubro, lo que representa unincremento de 51 mil empleos respecto al año anterior.

La Crónica de Hoy 2026