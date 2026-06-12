Sheinbaum y Ben Horowitz coinciden en que México es ejemplo de certeza económica

Claudia Sheinbaum y Ben Horowitz

“En Palacio Nacional, recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma financiera Andreessen Horowitz. Coincidimos en que México es ejemplo de confianza y certeza económica”, compartió la presidenta Claudia Sheinbaum por medio de su cuenta de la red social X. Esto en medio de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En Julio los tres países van a decidir si se van a continuar siendo socios por medio de la extensión de la vigencia del acuerdo por 16 años adicionales, es decir hasta el 2042.

Ben Horowitz, es el confundador y socio general de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz; la empresa igualmente conocida como ‘a16z‘, es una de las principales firmas de capital de riesgo de Estados Unidos. Además ha invertido en empresas tecnológicas de sectores entre los que se encuentran la criptomoneda, la inteligencia artificial y la biotecnología. Por todas estas razones, es considerado uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley, en San Francisco.

La reunión forma parte de los esfuerzos del gobierno de México que busca poder promover al país como un destino que ofrece nuevas inversiones en sectores de alto valor agregado para, de acuerdo con los planteamientos oficiales, poder posicionarse como una de las 10 principales economías en el mundo. A lo largo del encuentro, se abordaron temas que tiene que ver con la economía mexicana y de igual manera se compartieron consideraciones sobre el entorno económico en el que se encuentra el país.

Como parte de la revisión del T-MEC, Sheinbaum también se reunió, el 9 de junio del año presente, con el director ejecutivo de J.P Morgan, Jamie Dimon. La empresa es considerada el banco que tiene el mayor valor de mercado en el mundo. Durante dicha reunión la mandataria diálogo con Morgan acerca de las la solidez de la economía de México y de lo importante que es la agenda comercial que, por el momento, sostienen los países de Norteamérica.