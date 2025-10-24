Diario de una transición histórica: ¿Cuándo estará disponible y cuánto costará el libro de Claudia Sheinbuam? Durante la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum presento su libro "Diario de una transición histórica"

Durante su tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su libro titulado “Diario de una transición historica”, publicada por Editorial Planeta. Un texto que reúne apuntes personales escritos a lo largo de variosa ños previos a su llegada al poder, narra desde una perspectiva íntima y política el proceso que marcó el inicio de una nueva etapa historica contemporánea de México.

De acuerdo con la mandataria, la idea de converitr sus notas en un libro surgió como una manera de documentar los momentos clave del cambio político nacional y de compartir su experiencia personal en la construcción del llamado “segundo piso de la Cuarta Transformación”. Hace dos meses, Sheinbaum envió el manuscrito a la editorial, y tras un proceso de edición y revisión, el resultado ha sido publicado en octubre de 2025.

El volumen cuenta con 248 páginas y se inscribe dentro del género de política y reflexión contemporánea. Aunque aún no se ha confirmado el precio oficial, se estima que tendrá un costo aproximado de 300 pesos en librerías físicas y plataformas digitales.

En el prólogo, Sheinbaum define su obra como “el diario de uno de los momentos más extraordinarios” de su vida, estrechamente entrelazado con la historia de México. “He decidido entregarme por completo a este país. Este libro es también un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que, con inteligencia, amor y compromiso con la gente, supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino”, se lee en sus páginas.

El texto cierra con una frase que resume el espíritu de continuidad y compromiso que la autora busca transmitir: “Inicia el segundo piso de la Cuarta Transformación y en ello se nos va hasta el último suspiro y esfuerzo. ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Larga vida al presidente López Obrador!”

Con esta publicación, Claudia Sheinbaum ofrece una ventana directa a la memoria reciente del país y a los cimientos del proyecto político que promete definir el rumbo de México en los próximos años de acuerdo a su ideología política que la ha llevado al poder.