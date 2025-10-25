Días festivos de noviembre 2025 en México, ¿hay puentes o descansos?

Feriados, el calendario escolar y el descanso en noviembre 2025 en México

Noviembre de 2025 está a la vuelta de la esquina, y con él, la intriga sobre los días feriados, puentes o descansos establecidos en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con el ciclo escolar de la SEP, para 2025-2026, y los feriados oficiales, existen varias fechas importantes:

Para los niveles de educación básica se contemplan 185 días efectivos de clases .

. Entre los días marcados como feriado oficial de noviembre 2025, está: el lunes 17 de noviembre de 2025, por el Día de la Revolución Mexicana celebrado el 20 de noviembre.

¿Hay puente el 1 y 2 de noviembre de 2025?

Aquí viene lo que más está generando dudas: las celebraciones del Día de Muertos, que tradicionalmente son el 1 y 2 de noviembre, tienen un gran valor cultural y social en México.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y diversas fuentes oficiales, en 2025 el sábado 1 de noviembre no es día de descanso obligatorio por la ley ni feriado oficial.

De igual forma, el domingo 2 de noviembre no es feriado oficial y tampoco se recorre como descanso obligatorio al siguiente lunes.

Respecto al calendario escolar, la SEP indica que los estudiantes no tendrán clase el viernes 31 de octubre de 2025, debido a una sesión de Consejo Técnico Escolar, lo que genera un fin de semana largo del viernes 31 al domingo 2 noviembre.

Efemérides de noviembre 2025

1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

2 de noviembre: Día de Muertos.

12 de noviembre: Día Nacional del Libro y Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz.

16 de noviembre: Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

18 de noviembre: se fundaron el Distrito Federal y el estado de Coahuila, en 1824 y 1868 respectivamente.

20 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana.

22 de noviembre: Día del Músico.

Días Internacionales de noviembre 2025 según la ONU

2 de noviembre: Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

5 de noviembre: Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis.

6 de noviembre: Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.

Del 9 al 15 de noviembre: Semana Internacional de la Ciencia y la Paz.

10 de noviembre: Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.

14 de noviembre: Día Mundial de la Diabetes.

16 de noviembre: Día Internacional para la Tolerancia / Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico.

Del 18 al 24 de noviembre: Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos.

18 de noviembre: Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños y Promover la Sanación.

19 de noviembre: Día Mundial del Retrete.

20 de noviembre: Día de la Industrialización de África / Día Universal del Niño.

21 de noviembre: Día Mundial de la Filosofía / Día Mundial de la Televisión.

24. Día Mundial de los Gemelos Unidos.

25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

26 de noviembre: Día Mundial del Transporte Sostenible.

29 de noviembre: Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino / Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química.

Así que ya lo sabes, el único día festivo de noviembre 2025 en México es el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana y su asueto se recorrerá al lunes 17 de noviembre.