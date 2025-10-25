Se restablece al 100% el suministro eléctrico en estados afectados por lluvias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se ha restablecido el servicio eléctrico en su totalidad en las entidades que fueron afectadas durante las fuertes lluvias que se registraron del 6 al 10 de octubre.
Más de 130 municipios de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz sufrieron afectaciones en el suministro del servicio eléctrico luego de las lluvias y las inundaciones que azotaron a dichos estados.
Según los registros del Gobierno de México, todos los municipios que no contaban con electricidad ya tienen servicio eléctrico en un 100 por ciento.
Para dar atención a esta demanda, la CFE informó que desplegó a 1,602 trabajadores y trabajadoras electricistas, 503 vehículos pick up, 219 grúas articuladas, 6 helicópteros, 8 drones, 8 retroexcavadoras y 4 cuatrimotos.
La CFE informó que estas acciones fueron instruidas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum en coordinación de la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor.
💡 ¡Misión cumplida!— CFEmx (@CFEmx) October 25, 2025
El suministro eléctrico fue restablecido al 100% en la región oriente del país: Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
Gracias al esfuerzo de las y los trabajadores de la CFE, de las comunidades y el liderazgo de la Presidenta de México,… pic.twitter.com/LKgZaxsZCF