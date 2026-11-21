IPN

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que 80 personas: 58 hombres y 22 mujeres, resultaron elegibles para continuar en el proceso de designación de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), luego de que la Comisión de Revisión y Custodia verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por lo anterior, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que se trata de un ejercicio histórico que permitirá, por primera vez en los 90 años de existencia de la institución, que su comunidad participe directamente en la definición de los seis perfiles que integrarán las dos ternas de candidaturas para consideración presidencial.

“Estamos convencidos de que el futuro del Politécnico debe construirse escuchando a su comunidad y preservando esa vocación que, desde hace 90 años, ha hecho de la educación científica y tecnológica una esperanza de transformación para millones de mexicanas y mexicanos”, afirmó.

Destacó que este ejercicio responde al reconocimiento que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo el pasado 6 de mayo a la comunidad politécnica, al abrir un espacio de participación para que estudiantes, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación expresen sus preferencias sobre quién deberá conducir la institución. En cumplimiento de este mandato, el 29 de octubre se publicó la convocatoria con las reglas y mecanismos para garantizar un proceso abierto, transparente y plural.

Detalló que el 3 de noviembre se instaló la Comisión de Revisión y Custodia, integrada por representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y el IPN, a través del presidente de su Decanato, Modesto Cárdenas García. Este órgano tiene la responsabilidad de vigilar la transparencia, legalidad e imparcialidad de cada etapa. Precisó que, del 3 al 6 de noviembre, se registraron 88 personas, 62 hombres y 26 mujeres, cuyos expedientes fueron revisados del 10 al 13 de noviembre, con estricto apego a los requisitos de la convocatoria y sin excepciones ni privilegios.

Delgado Carrillo informó que, a partir del 18 y hasta el 24 de noviembre, la comunidad politécnica podrá consultar las trayectorias académicas y profesionales, los programas de trabajo y las propuestas de las 80 personas elegibles, a fin de conocer sus planteamientos, valorar su experiencia y reflexionar sobre el rumbo de la institución. Por ello, convocó a estudiantes, docentes y personal de apoyo a participar activamente, privilegiando el diálogo respetuoso, la pluralidad de ideas y el compromiso con el futuro del Politécnico.

Explicó que, del 25 al 27 de noviembre, los tres sectores participarán en una consulta mediante una plataforma electrónica segura y auditable. Subrayó que estudiantes, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación tendrán la misma importancia en este ejercicio, independientemente del tamaño de cada sector, para garantizar que sus preferencias sean consideradas en condiciones de igualdad. De este proceso surgirán seis perfiles, tres mujeres y tres hombres, que contarán con el respaldo de la comunidad politécnica.

Finalmente, señaló que el 1 de diciembre los seis perfiles serán presentados a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien designará, de acuerdo con los estatutos del Politécnico, a la persona con el mejor perfil que encabezará el IPN durante los próximos cuatro años. Reiteró que este proceso fortalece la vida institucional, reconoce la pluralidad de su comunidad y refrenda el compromiso de mantener al Politécnico como una institución de educación científica y tecnológica al servicio de México.